Уничтожение россиянами Каховской ГЭС: в Новой Каховке уровень воды снизился, самая худшая ситуация в Корсунце
Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
По состоянию на пятницу, 9 июня в Новой Каховке уровень воды снизился, наводнение отступило ниже центрального проспекта, однако под водой — парковая зона, зоопарк, яхт-клуб.
Как сообщает в Telegram Суспільне со ссылкой на мэра Новой Каховки Владимира Коваленко худшая ситуация в Корсунце. Там все еще затоплены жилые дома, но уровень воды снижается.
Также по его словам, российские военные переместили позиции дальше от воды и обустраиваются в домах за Днепровским проспектом.
Каховская ГЭС — что известно о подрыве
В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.
В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.
Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.
Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.
Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.
Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.
По данным ГСЧС по состоянию на 20:00, с подтопленных территорий в Херсонской области эвакуировали 2339 человек. Предварительно, подтоплены 32 населенных пункта и 3 625 домов на правом берегу Днепра.
Городской голова временно захваченных Олешек Евгений Рыщук сообщил о минимум восьми погибших в результате подтопления.