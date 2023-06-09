Снизился после пика. Уровень поднятия воды в Николаеве составляет 100 сантиметров 9 июня, 18:45 Затопленная улица в Николаеве, 8 июня 2023 года (Фото:Arkady Dabagyan via Facebook)

Уровень поднятия воды в Николаеве после подрыва оккупантами Каховской ГЭС снизился после пика, который был в ночь на 9 июня, и составляет 100 см.

«В устье реки Южный Буг (возле города Николаев) пик максимального уровня воды был в 00:00 часов, общее поднятие на 1 метр 7 сантиметров, на 09:00 часов уровень воды снизился на 7 сантиметров», — сообщал утром 9 июня Николаевский гидрометеорологический центр.

Видео дня

Вечером мэр города Александр Сенкевич сообщил, что по состоянию на 17:00 уровень поднятия воды все еще составляет 100 см.

Николаевский гидрометеорологический центр также сообщил, что в устье Днепра возле Херсона после вчерашней стабилизации после поднятия воды на 5 м 32 см утром наблюдалась тенденция к снижению уровня воды.

В Днепро-Бугском лимане возле Очакова пик уровня воды был ночью и составил 26 см, на утро наблюдалась его стабилизация.

Утром 8 июня уровень воды в Николаеве был чуть меньше метра.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.



В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.



Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.



Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы на Запорожской АЭС.

Городской голова временно захваченных Олешек Евгений Рищук сообщил о по меньшей мере восьми погибших в результате подтопления.

По данным МВД Украины, в результате подрыва Каховской ГЭС погибли по меньшей мере пять человек и еще 13 пропали без вести.