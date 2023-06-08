Уровень воды в Каховском водохранилище упал ниже «мертвой точки» 8 июня, 20:31 Каховская ГЭС, 6 июня (Фото:Alexey Konovalov/TASS/Handout via REUTERS)

Уровень воды в Каховском водохранилище на вечер четверга составляет 12,5 м — это ниже так называемой «мертвой точки», ниже которой водозабор невозможен.

Об этом сообщил глава Укргидроэнерго Игорь Сирота в эфире телемарафона.

«Уровень уже 12,5 м. Это ниже „мертвой“ точки 12,7 м, когда мы уже не можем делать водозабор в населенные пункты и для ЗАЭС», — сказал Сирота.

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Он добавил, что вероятнее всего, падение воды остановится на уровне примерно 3 м.

«Если плотина в нижней части разрушена до самого основания, глубина водохранилища будет не более трех метров, а оно самое уменьшится в ширине с 3,5 км, как это было до подрыва, до 1−1,2 км, то есть вернется в русло Днепра, каким оно было до строительства самого водохранилища», — объяснил глава Укргидроэнерго.

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Сирота добавил, что если сейчас водохранилище падает на 1 м в сутки, то это продлится еще семь-восемь дней.

Одна половина станции уже полностью под водой, вторая половина — на 70%. Также под водой и подвергается размыва земляная вставка между шлюзом и станцией.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

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Президент назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Украина и ООН согласовали план эвакуации населения из оккупированного Левобережья Херсонской области при условии обеспечения возможности безопасного проезда на оккупированные территории.