Подрыв россиянами Каховской ГЭС: в Укрэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме 7 июня, 13:58 6 июня россияне взорвали Каховскую ГЭС (Фото:Alexey Konovalov/TASS/Handout via REUTERS)

После разрушения россиянами Каховской ГЭС Укрэнерго вместе с Укргидроэнерго прорабатывают сценарии дальнейшей сбалансированной работы энергосистемы с учетом последствий.

Об этом говорится в сообщении Укрэнерго в среду, 7 июня в Telegram.

«Меняется режим работы гидроэлектростанций для того, чтобы уменьшить объем воды, которая поступает в Каховское водохранилище, чтобы уменьшить затопление», — говорится в сообщении.

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В Укрэнерго заявили, что сейчас производства электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей. Из-за длительных ремонтов на многих энергоблоках ТЭС, а также некоторых АЭС, в энергосистеме работает меньшее количество энергоблоков, которые производят электроэнергию.

«Поэтому в течение дня просим распределять использование электроэнергии и переносить пользование мощными приборами с вечера на другие периоды суток», — сказано в сообщении.

В компании заявили, что помочь энергосистеме можно, уменьшив нагрузку на энергосистему, особенно в пиковые вечерние часы с 19:00 до 22:00.

«Облегчить балансировку может каждый, разумно потребляя электроэнергию: переносите использование мощной техники с вечерних часов на день или ночь, не включайте несколько мощных приборов одновременно и выключайте свет, выходя из комнаты», — говорится в сообщении.



Инфографика: NV

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Власти Херсонской ОВА объявили о срочной эвакуации.

Подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для оккупированной Запорожской АЭС. Вода оттуда необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне. Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.