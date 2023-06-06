Анализ продолжается. У США есть разведданные, которые подтверждают виновность РФ в подрыве Каховской ГЭС — СМИ

6 июня, 20:54
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Взорванная россиянами дамба Каховской ГЭС, 6 июня 2023 года (Фото:via REUTERS)

Взорванная россиянами дамба Каховской ГЭС, 6 июня 2023 года (Фото:via REUTERS)

У США есть разведданные, которые говорят о том, что Россия подорвала Каховскую ГЭС, сообщает NBC.

Согласно информации от двух американских лиц, которые пожелали остаться анонимными, у правительство США есть такие данные, однако официальной позиции еще не было.

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Также сообщается, что администрация Джо Байдена должна была поделиться результатами анализа разведданных уже сегодня.

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Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил журналистам в Белом доме во вторник днем, что с точки зрения того, кто может нести ответственность за нападение на Каховскую ГЭС, правительство США «не может окончательно сказать, что произошло на данный момент».

Каховская ГЭС — что известно о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

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В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.

Инфографика: NV

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Российская агрессия Война России против Украины Каховская ГЭС Каховская дамба Подрыв Каховской ГЭС

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