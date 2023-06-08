Подрыв Каховской ГЭС: средний уровень подтопления на Херсонщине составляет 5,61 метров, эвакуированы 1999 человек — ОВА 8 июня, 09:00 Эвакуация населения Херсонщины после подрыва Каховской ГЭС (Фото:REUTERS/Владислав Мусиенко)

На утро 8 июня средний уровень подтопления после подрыва Каховской ГЭС составляет 5,61 метров. Затоплено 600 квадратных километров Херсонщины, из них 32% - правобережье и 68% - левый берег. Об этом председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил в видеообращении утром 7 июня.

По его словам, несмотря на безумную опасность и российские обстрелы продолжается эвакуация населения из зоны подтопления. По состоянию на 6:00 опасные территории покинули 1999 человек. Больше всего эвакуировали из микрорайона Корабел в Херсоне — 1495 человек.

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Прокудин также отметил, что на оккупированном левом берегу Херсонщины ситуация сложнее, поскольку оккупанты не обеспечивают эвакуацию и никак не помогают людям.

«Левый берег — ситуация чрезвычайно тяжелая. Люди страдают, не только от большой воды, но и российского террора и нежелания оккупантов помочь людям», — заявил Прокудин.

Каховская ГЭС — последние новости о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.

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Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

В Минэкономики оценили масштабы разрушения и заявили, что на строительство новой ГЭС может потребоваться около 1 млрд долл и минимум пять лет.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Зеленскому создать комиссию с участием экспертов из Украины, РФ, ООН и международного сообщества, включая Турцию, для расследования подрыва Каховской ГЭС.

