Новые спутниковые снимки. Maxar показала масштаб катастрофы на Каховской ГЭС — фото 7 июня, 09:56 Новые спутниковые снимки последствий подрыва Каховской ГЭС (Фото:Maxar Technologies/REUTERS)

Компания Maxar Technologies обнародовала новые спутниковые снимки, на которых виден масштаб катастрофы, вызванной подрывом дамбы Каховской ГЭС, сообщает The Guardian.

Спутниковые снимки охватывают более 2500 кв. км площади между Новой Каховкой и устьем Днепра в месте его впадения в Черное море.

Фото: Maxar Technologies/REUTERS

Фото: Maxar Technologies/REUTERS

Судя по новым фотографиям, к вечеру 6 июня дамба и находившиеся на ней гидротехнические сооружения оказались практически полностью затоплены.

Видео дня

Фото: Maxar Technologies/REUTERS

Фото: Maxar Technologies/REUTERS

На изображениях видны дома, погруженные в воду, у многих домов над поверхностью воды возвышаются лишь крыши.

Фото: Maxar Technologies/REUTERS

Фото: Maxar Technologies/REUTERS

Каховская ГЭС — последние новости о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.

Инфографика: NV

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.

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Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

В Снигиревской МВА сообщили, что в результате подрыва Каховской ГЭС, мост в селе Елизаветовка Николаевской области разрушен, а в селе Галагановка — полностью затоплен.