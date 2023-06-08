Воды реакторам хватает. Подрыв Каховской дамбы пока что не повлиял на безопасность ЗАЭС, — гендиректор Укргидроэнерго 8 июня, 16:11 NV Премиум Вид на Запорожскую АЭС из Никополя (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo)

В системе охлаждения Запорожской АЭС есть запас воды, но дальнейшие действия россиян могут привести к катастрофе.



Критической ситуации с водой в прудах для охлаждения реакторов Запорожской АЭС нет, отметил Игорь Сирота, гендиректор компании Укргидроэнерго, государственного оператора отечественных гидроэлектростанций.

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Об этом он рассказал в интервью NV, отвечая на вопрос о ситуации с обеспечением необходимого ресурса для систем охлаждения для ЗАЭС.

«На Запорожской АЭС есть свои пруды с водой для охлаждения, и там на сегодняшний день ее достаточно», — отметил Сирота. Учитывая то, что станция практически не работает, он считает, что ближайшие месяц-два критической ситуации не произойдет.

Однако Сирота отметил, что прогнозировать дальнейшую ситуацию сложно, ведь объект контролируют россияне. «Мы не понимаем, что будет происходить дальше, и что россияне могут делать с этими водохранилищами. Они могут там открыть затворы, сработать[спустить] воду», — пояснил Сирота.

Как ранее предостерегал Рафаэль Гросси, гендиректор МАГАТЭ, подрыв Каховской ГЭС представляет опасность для работы ЗАЭС, ведь есть риск остаться без необходимого уровня воды для охлаждения реакторов через несколько недель. По его словам, в худшем случае можем «получить ядерный расплав с трагическими экологическими последствиями».

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. В результате полностью или частично затоплены города и села ниже по Днепру, — почти 30 населенных пунктов. Сейчас продолжается эвакуация местных жителей с правого берега Херсонской области. Зато на оккупированном левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается настоящая катастрофа — оккупанты игнорируют эвакуацию населения. Уже есть информация о погибших в Олешках.

В Укргидроэнерго сообщали, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению.