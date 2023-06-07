Семью из затопленного дома в Олешках удалось эвакуировать — видео

7 июня, 19:56
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Женщина и дети провели на крыше почти весь день и дождались спасения (Фото:Скриншот видео 24 канала)

Женщина и дети провели на крыше почти весь день и дождались спасения (Фото:Скриншот видео 24 канала)

Женщину с детьми из затопленного дома во временно оккупированных Олешках, которым украинские военные ранее передавали воду дроном, удалось спасти.

Видео спасения публикуют украинские СМИ.

Как сообщает Hromadske и 24 канал, сейчас семья в безопасности в Херсоне. По данным СМИ, они провели на крыше почти весь день и дождались спасения.

Видео дня

Ранее украинские военные передали с помощью дрона воду женщине с ребенком на оккупированном левом берегу Днепра, которые оказались заблокированными в собственном доме после российского теракта на Каховской ГЭС.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты полностью провалили эвакуацию жителей левобережья Херсонской области из подтопленных в результате теракта РФ на Каховской ГЭС населенных пунктов. Украина обратится к международным организациям.

Инфографика: НВ
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Каховская ГЭС

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