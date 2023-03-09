Оккупанты повредили дамбу Каховской ГЭС, водохранилище обмелело — Днепропетровская ОВА 9 марта, 16:16 Каховская ГЭС была захвачена оккупантами в первые дни российского вторжения (Фото:uhe.gov.ua)

Российские оккупанты повредили дамбу Каховской ГЭС, из-за чего водохранилище обмелело. Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в четверг, 9 марта.

Глава ОВА провел совещание, посвященное в основном водоснабжению, с главами громад, руководителями районных военных администраций и представителями водоканалов в Криворожском и Никопольском районах.



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«Дамба Каховской ГЭС повреждена врагом. Водохранилище обмелело. Титаническими усилиями удалось повысить и удержать уровень воды в Каховском море. Это критически важно для жителей Криворожского и Никопольского районов», — написал он.

По словам Лысака, на совещании удалось найти технические решения, сейчас готовится проектно-сметная документация, которая в том числе учитывает модернизацию оборудования.

«Чтобы оно бесперебойно работало в условиях военного положения и тратило меньше электроэнергии, а еще могло использоваться в мирное время. После нашей победы», — добавил глава ОВА.

Также на совещании обсудили послевоенное восстановление Украины.

Ранее Сергей Лысак сообщил, что россияне атакуют Каховское водохранилище из артиллерии, пытаясь оставить людей без воды.



Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял, что стремительное снижение уровня воды в Каховском водохранилище грозит ухудшить безопасностную ситуацию на Запорожской АЭС и привести к нарушению снабжения питьевой водой Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей. В зоне риска также находятся страны бассейнов Черного и Средиземного морей.



В середине февраля появились спутниковые снимки, подтверждающие, что оккупанты открыли шлюзы на захваченной Каховской ГЭС, из-за чего уровень воды упал на два метра — самый низкий показатель за 30 лет.