Российские военные знали о предстоящем теракте на Каховской ГЭС и заблаговременно объявили эвакуацию — ГУР

10 июня, 09:32
Поделиться:
Оккупанты (Фото:ГУР)

Оккупанты (Фото:ГУР)

Крымский блогер-коллаборант Александр Талипов назвал фейковыми сообщения российских военных блогеров о том, что после подрыва Каховской ГЭС военнослужащих РФ бросили на островах и они находятся в критическом состоянии.

Крымский блогер заявил, что до подрыва дамбы все военнослужащие вышли с островов, сообщают в Главном управлении разведки Минобороны Украины в Telegram.

«Связался с нашими ребятами. С островов вышли все. В три часа ночи уже никого не было. Потерь никаких нет. Поэтому вся информация, которая публикуется в этом ключе, наглая ложь», — сказал Талипов.

Видео дня

По сообщению ГУР, заявления Талипова являются прямым свидетельством, что российские военные знали о предстоящем теракте и заблаговременно объявили эвакуацию.

В ведомстве предположили, что есть высокая вероятность того, что после широкой огласки озвученной им информации, Талипова традиционно попытаются объявить «врагом народа» или «агентом украинских спецслужб».

Однако в ГУР отметили, что количество таких показаний постоянно растет и именно эти сообщения могут стать дополнительными доказательствами на будущем трибунале.

Читайте также:
Виталий Портников
Виталий Портников
Главная цель подрыва Каховской ГЭС. Чего хочет Путин

Александр Талипов — пророссийский блогер из Крыма, основатель и автор ресурса Крымский смерш, который занимается преследованием проукраински настроенных жителей полуострова.

Ранее представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что оккупанты заминировали Каховскую ГЭС сразу после ее захвата, и выразил убеждение, что приказ ее взорвать отдал лично российский диктатор Владимир Путин.

Сообщалось, что есть много свидетельств причастности военно-политического руководства России к теракту на плотине Каховской ГЭС.

Также Юсов заявлял, что Россия готовила теракт на Каховской ГЭС очень долго и это не было спонтанным решением со стороны страны-агрессора.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Армия России ГУР Каховская ГЭС Подрыв Каховской ГЭС

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X