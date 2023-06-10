Российские военные знали о предстоящем теракте на Каховской ГЭС и заблаговременно объявили эвакуацию — ГУР 10 июня, 09:32 Оккупанты (Фото:ГУР)

Крымский блогер-коллаборант Александр Талипов назвал фейковыми сообщения российских военных блогеров о том, что после подрыва Каховской ГЭС военнослужащих РФ бросили на островах и они находятся в критическом состоянии.

Крымский блогер заявил, что до подрыва дамбы все военнослужащие вышли с островов, сообщают в Главном управлении разведки Минобороны Украины в Telegram.

«Связался с нашими ребятами. С островов вышли все. В три часа ночи уже никого не было. Потерь никаких нет. Поэтому вся информация, которая публикуется в этом ключе, наглая ложь», — сказал Талипов.

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По сообщению ГУР, заявления Талипова являются прямым свидетельством, что российские военные знали о предстоящем теракте и заблаговременно объявили эвакуацию.

В ведомстве предположили, что есть высокая вероятность того, что после широкой огласки озвученной им информации, Талипова традиционно попытаются объявить «врагом народа» или «агентом украинских спецслужб».

Однако в ГУР отметили, что количество таких показаний постоянно растет и именно эти сообщения могут стать дополнительными доказательствами на будущем трибунале.

Александр Талипов — пророссийский блогер из Крыма, основатель и автор ресурса Крымский смерш, который занимается преследованием проукраински настроенных жителей полуострова.

Ранее представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что оккупанты заминировали Каховскую ГЭС сразу после ее захвата, и выразил убеждение, что приказ ее взорвать отдал лично российский диктатор Владимир Путин.

Сообщалось, что есть много свидетельств причастности военно-политического руководства России к теракту на плотине Каховской ГЭС.

Также Юсов заявлял, что Россия готовила теракт на Каховской ГЭС очень долго и это не было спонтанным решением со стороны страны-агрессора.