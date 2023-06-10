Войска РФ запрещают украинцам покидать затопленные населенные пункты — Генштаб 10 июня, 08:33 Войска РФ запрещают украинцам покидать затопленные населенные пункты (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Россияне на временно оккупированных территориях после подрыва Каховской ГЭС не позволяют жителям затопленных населенных пунктов эвакуироваться. Об этом говорится в свежей сводке Генштаба ВСУ, обнародованной в субботу, 10 июня.

Сообщается, что в населенных пунктах временно захваченной части Херсонской области российские оккупанты продолжают использовать последствия совершенного ими преступления в своих целях.

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Эвакуация из затопленных городов и сел разрешается только людям с российскими паспортами.

Также, оккупанты силой выгоняют гражданских людей из собственных уцелевших домов и размещают в них своих военнослужащих.

Каховская ГЭС — последние новости о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.

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Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

В Минэкономики оценили масштабы разрушения и заявили, что на строительство новой ГЭС может потребоваться около 1 млрд долл и минимум пять лет.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Зеленскому создать комиссию с участием экспертов из Украины, РФ, ООН и международного сообщества, включая Турцию, для расследования подрыва Каховской ГЭС.

8 июня Украина и Организация объединенных наций согласовали план эвакуации населения из оккупированного Левобережья Херсонщины после подрыва Каховской ГЭС при условии обеспечения возможности безопасного проезда на оккупированные территории.

Председатель Укргидроэнерго Игорь Сирота сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище на вечер четверга составляет 12,5 м — это ниже так называемой «мертвой точки», ниже которой водозабор невозможен.