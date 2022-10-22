Прикрытие и буферная зона. Россияне хотят взорвать дамбу Каховской ГЭС, чтобы не позволить ВСУ подойти к Крыму — ISW

22 октября, 07:31
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Россияне хотят взорвать дамбу Каховской ГЭС (Фото:Липунов Г. А./Wikipedia)

Россияне хотят взорвать дамбу Каховской ГЭС (Фото:Липунов Г. А./Wikipedia)

Российские оккупанты хотят взорвать дамбу на Каховской ГЭС, чтобы создать буферную зону между Херсонской областью и Крымом.

Об этом говорится в ежедневной сводке ISW 22 октября.

Как отмечают американские аналитики, начался вывод российских войск из западной части Херсонской области. Оккупанты, вероятно, намерены продолжить покидать территорию в течение нескольких недель, но могут столкнуться с трудностями при выводе войск, если украинские войска решат атаковать.

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Между тем, российские официальные лица остаются сдержанными относительно того, приказал ли кремлевский диктатор Владимир Путин вывести войска из Херсона и продолжают готовить информационное пространство для обоснования такого шага.

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В ISW предполагают, что россияне попытаются взорвать дамбу на Каховской ГЭС, чтобы прикрыть свое отступление и не дать украинским силам преследовать себя в глубь Херсонской области. При этом РФ почти наверняка обвинит Украину в атаке на дамбу.

Однако, по данным аналитиков, Украина не имеет материальной заинтересованности в ее подрыве, которая может затопить 80 украинских городов, в которых проживают сотни тысяч человек. А вот россиянам это выгодно, чтобы остановить контрнаступление ВСУ. Поэтому любые заявления о том, что они не будут взрывать дамбу из-за опасений водоснабжения оккупированного Крыма, являются абсурдными. Ведь остров жил без доступа к днепровской воде с 2014 года.

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В ISW подчеркнули, что российские войска будут пытаться удержать восток Херсона не через воду, а для того, чтобы создать буферную зону, которая позволит защитить Крым и не даст украинским войскам попасть в зону досягаемости артиллерии к полуострову.

Также аналитики заявляют, что президент России Владимир Путин создает условия для продолжения Россией затяжной высокоинтенсивной войны в Украине, а не переговорного урегулирования или выхода из нее.

Инфографика: НВ

По данным украинской разведки, российские оккупанты еще в апреле заменяли Каховскую ГЭС и сейчас проводят работы по минированию шлюзов и опор. В ГУР заявили, что на дамбе установлены два КамАЗа без водителей, полностью загружены ящиками со взрывчаткой.

20 октября президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовится устроить новый масштабный теракт — взорвать дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области, откуда наступление ВСУ постепенно вытесняет российских кафиров.

В Оперативном командовании Юг отметили, что российские оккупанты, вероятно, пока оставляют возможность подрыва Каховской ГЭС «на крайний случай».

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Российская агрессия Новая Каховка ГЭС Война России против Украины

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