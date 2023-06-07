«На месяц отсрочили движение ВСУ». Как изменится фронт после уничтожения Каховской ГЭС и что РФ еще может взорвать — интервью NV с Свитаном 7 июня, 20:43 NV Премиум Местные жители стоят на набережной реки Днепр, которая разлилась после подрыва россиянами дамбы в Новой Каховке (Фото:REUTERS/Ivan Antypenko)

Полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан в интервью Radio NV рассказал, как изменятся боевые действия после уничтожения россиянами Каховской ГЭС, где украинская спецура теперь может «покуражиться» и что РФ еще может взорвать.

— Как бы вы оценили военное значение такого террористического акта, который совершили россияне — уничтожение дамбы Каховской ГЭС? И как это повлияет на дальнейшие планы ВСУ? Останавливает ли это наши возможности наступления на юге Херсонской области?

Видео дня

— У россиян был выбор между форсированием Днепра украинскими войсками в ближайшее время и уничтожением своих позиций на левом берегу. То есть, удержать наши войска, которые были готовы форсировать Днепр в районе Каховки и в районе Херсона, они не смогли бы. Потому приняли, с их точки зрения, [правильное] решение по подрыву дамбы — выбрали меньшее зло, как они, по крайней мере, для себя это видят.

Они уничтожили на левом берегу свои укрепления, но, как минимум, на месяц отсрочили движение наших войск в направлении. Пик поднятия воды сейчас уже прошел, будет сходить еще где-то дня три-четыре. После того, как сойдет вода, несколько недель это все будет подсыхать, просыхать. То есть, двигаться через эти затопленные и сошедшие водой земли будет невозможно.

Потому как минимум на несколько недель россияне отодвинули сроки нашего наступления в районе Херсонской области, то есть форсирование Днепра или Каховского водохранилища.

Инфографика: NV

Но посмотрим, как будут развиваться события. План В у нас точно есть на такого рода действия. То, что россияне были готовы взорвать Каховскую гидроэлектростанцию, было понятно год назад, когда они ее захватили. Они уже заминировали машинные залы, а потом, в течении года нахождения на станции, они еще больше ее заминировали, нашли определенные механизмы, как ее подорвать и выполнили эту задачу.

С военной точки зрения, они задержали наши войска, но только на херсонском направлении. При чем сейчас та часть резервов, которая была у нас на херсонском направлении готова, допустим, к форсированию Днепра и выходу сразу на Армянск в Крым. Она сейчас может быть использована уже на запорожском, на донецком фронте.

Это усилит интенсивность боев на запорожском, донецком и луганском направлениях.

Не удалось, просто не успели, скорее всего, наши Силы спецопераций обезопасить Каховскую ГЭС. Россияне понимали, что в ближайшее время могут быть как раз такого рода действия, подорвали станцию до того, как мы смогли как-то повлиять на ситуацию. Но будет развиваться ситуация теперь, в ближайшие месяцы, в основном на восточном фронте.

— Вы сказали, что наши силы не смогли провести соответствующие действия, чтобы исключить совершение таких террористических актов со стороны РФ. В Украине есть ученые, которые знают необходимые инженерные решения, можно ли было за 15 месяцев что-то сделать? Или с достоинством мы выходим из этой ситуации?