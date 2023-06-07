«На месяц отсрочили движение ВСУ». Как изменится фронт после уничтожения Каховской ГЭС и что РФ еще может взорвать — интервью NV с Свитаном

7 июня, 20:43
NV Премиум
Поделиться:
Местные жители стоят на набережной реки Днепр, которая разлилась после подрыва россиянами дамбы в Новой Каховке (Фото:REUTERS/Ivan Antypenko)

Местные жители стоят на набережной реки Днепр, которая разлилась после подрыва россиянами дамбы в Новой Каховке (Фото:REUTERS/Ivan Antypenko)

Автор: Василий Пехньо

Полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан в интервью Radio NV рассказал, как изменятся боевые действия после уничтожения россиянами Каховской ГЭС, где украинская спецура теперь может «покуражиться» и что РФ еще может взорвать.

 — Как бы вы оценили военное значение такого террористического акта, который совершили россияне — уничтожение дамбы Каховской ГЭС? И как это повлияет на дальнейшие планы ВСУ? Останавливает ли это наши возможности наступления на юге Херсонской области?

Видео дня

— У россиян был выбор между форсированием Днепра украинскими войсками в ближайшее время и уничтожением своих позиций на левом берегу. То есть, удержать наши войска, которые были готовы форсировать Днепр в районе Каховки и в районе Херсона, они не смогли бы. Потому приняли, с их точки зрения, [правильное] решение по подрыву дамбы — выбрали меньшее зло, как они, по крайней мере, для себя это видят.

Читайте также:
«Враг почувствует легкое дежавю». Оккупанты уже доведены до отчаяния — Гуменюк о ситуации на левобережье после подрыва Каховской ГЭС. Интервью

Они уничтожили на левом берегу свои укрепления, но, как минимум, на месяц отсрочили движение наших войск в направлении. Пик поднятия воды сейчас уже прошел, будет сходить еще где-то дня три-четыре. После того, как сойдет вода, несколько недель это все будет подсыхать, просыхать. То есть, двигаться через эти затопленные и сошедшие водой земли будет невозможно.

Потому как минимум на несколько недель россияне отодвинули сроки нашего наступления в районе Херсонской области, то есть форсирование Днепра или Каховского водохранилища.

Инфографика: NV

Но посмотрим, как будут развиваться события. План В у нас точно есть на такого рода действия. То, что россияне были готовы взорвать Каховскую гидроэлектростанцию, было понятно год назад, когда они ее захватили. Они уже заминировали машинные залы, а потом, в течении года нахождения на станции, они еще больше ее заминировали, нашли определенные механизмы, как ее подорвать и выполнили эту задачу.

С военной точки зрения, они задержали наши войска, но только на херсонском направлении. При чем сейчас та часть резервов, которая была у нас на херсонском направлении готова, допустим, к форсированию Днепра и выходу сразу на Армянск в Крым. Она сейчас может быть использована уже на запорожском, на донецком фронте.

Это усилит интенсивность боев на запорожском, донецком и луганском направлениях.

Читайте также:

Так выглядит один из затопленных районов Херсона на второй день после подрыва россиянами Каховской ГЭС. 7 мая 2023 года (Фото:AP Photo/Libkos) Когда вода стала бедой. NV публикует фото ведущих мировых агентств о событиях последних дней на Херсонщине

Не удалось, просто не успели, скорее всего, наши Силы спецопераций обезопасить Каховскую ГЭС. Россияне понимали, что в ближайшее время могут быть как раз такого рода действия, подорвали станцию до того, как мы смогли как-то повлиять на ситуацию. Но будет развиваться ситуация теперь, в ближайшие месяцы, в основном на восточном фронте.

— Вы сказали, что наши силы не смогли провести соответствующие действия, чтобы исключить совершение таких террористических актов со стороны РФ. В Украине есть ученые, которые знают необходимые инженерные решения, можно ли было за 15 месяцев что-то сделать? Или с достоинством мы выходим из этой ситуации?

poster
Дайджест главных новостей
Бесплатная email-рассылка только лучших материалов от редакторов NV
Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Теги:   Россия Крым Интервью NV Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Силы спецопераций Армия России Российская армия Керченский мост Запорожская АЭС Каховское водохранилище Радио NV Крымский мост Война России против Украины Силы специальных операций (ССО) Каховская ГЭС Каховская дамба Подрыв Каховской ГЭС

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X