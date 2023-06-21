Россияне на юге возвращаются к той интенсивности обстрелов, которая была до теракта на Каховской ГЭС — Гуменюк 21 июня, 15:36 Наталья Гуменюк (Фото:Громадське)

Российские оккупанты постепенно начинают обстреливать южные регионы Украины с той интенсивностью, которая была до подрыва Россией плотины Каховской ГЭС.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк во время брифинга.

«Если после подъема воды они вынуждены были отступить на определенное расстояние до 15 км на некоторых участках и снизить интенсивность огня, то постепенно они возвращаются к тем же показателям», — рассказала она.

Видео дня

Гуменюк добавила, что за минувшие сутки было зафиксировано 75 обстрелов. Это возвращение к той отметке, которая была до создания оккуапнтами техногенной катастрофы, сказала она.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года.

Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.