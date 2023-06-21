Россияне на юге возвращаются к той интенсивности обстрелов, которая была до теракта на Каховской ГЭС — Гуменюк

21 июня, 15:36
Поделиться:
Наталья Гуменюк (Фото:Громадське)

Наталья Гуменюк (Фото:Громадське)

Российские оккупанты постепенно начинают обстреливать южные регионы Украины с той интенсивностью, которая была до подрыва Россией плотины Каховской ГЭС.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк во время брифинга.

«Если после подъема воды они вынуждены были отступить на определенное расстояние до 15 км на некоторых участках и снизить интенсивность огня, то постепенно они возвращаются к тем же показателям», — рассказала она.

Видео дня

Гуменюк добавила, что за минувшие сутки было зафиксировано 75 обстрелов. Это возвращение к той отметке, которая была до создания оккуапнтами техногенной катастрофы, сказала она.

Читайте также:

Каховское водохранилище после подрыва ГЭС российскими оккупантами (Фото:War Mapper / Twitter) Каховское водохранилище высохло после подрыва ГЭС Россией — спутниковые снимки

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года.

Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Войска РФ Разрушение плотины Каховская ГЭС Подрыв Каховской ГЭС

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X