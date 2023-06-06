Прямых признаков подготовки Россией теракта на Каховской ГЭС не было — Гуменюк 6 июня, 17:19 Наталья Гуменюк (Фото:Громадське)

Украинские силы обороны до прошлой ночи не фиксировали признаков того, что российские оккупанты готовили подрыв Каховской ГЭС.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Комментируя вопрос, были ли признаки подготовки россиян к теракту на ГЭС, спикер ответила отрицательно.

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«Прямых признаков этого не было и более мощного маневрирования, чем обычно, они (россияне на временно оккупированных территориях — ред) тоже не демонстрировали», — сказала она.

Гуменюк отметила, что оккупанты постоянно маневрируют на левом берегу Днепра в поисках новых позиций для себя.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Власти Херсонской ОВА объявили о срочной эвакуации.

Подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для оккупированной Запорожской АЭС. Вода оттуда необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне. Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.