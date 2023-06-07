Появились свежие спутниковые снимки последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС

7 июня, 23:02
Поделиться:
На снимках можно увидеть масштабы разлива Днепра в результате разрушения Каховской ГЭС (Фото:Схемы)

На снимках можно увидеть масштабы разлива Днепра в результате разрушения Каховской ГЭС (Фото:Схемы)

Свежие спутниковые снимки Planet Labs Херсонской области от 7 июня 2023 показали последствия российского теракта на Каховской гидроэлектростанции для украинских населенных пунктов.

Фото опубликовали Схемы в Telegram.

На фото показано подтопление южной части Херсона, а также временно оккупированных русской армией городов Голая Пристань, Олешки и села Кардашинка.

Видео дня

По сравнению со снимками за 5 июня можно увидеть масштабы разлива Днепра в результате разрушения Каховской ГЭС.

Читайте также:

Юлия Левченко (Фото:instagram.com/levchenkou) «Сегодня дамба, а завтра ядерное оружие»: Звездная украинская легкоатлетка про подрыв Каховской ГЭС

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Войска РФ Каховская ГЭС

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X