Maxar показала новые спутниковые снимки последствий подрыва Каховской ГЭС
В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)
Компания Maxar Technologies опубликовала новые спутниковые снимки последствий затоплений в Херсонской области после подрыва российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).
Кадры были сделаны 16 июня подробно демонстрируют нынешний вид уничтоженной плотины.
Если ранее территория терминала была полностью затоплена, то новые изображения показывают, что вода уже отошла оттуда.
В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.