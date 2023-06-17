Maxar показала новые спутниковые снимки последствий подрыва Каховской ГЭС

17 июня, 02:07
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В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Компания Maxar Technologies опубликовала новые спутниковые снимки последствий затоплений в Херсонской области после подрыва российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

Кадры были сделаны 16 июня подробно демонстрируют нынешний вид уничтоженной плотины.

Maxar Technologies/Handout via REUTERS
Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS
Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Если ранее территория терминала была полностью затоплена, то новые изображения показывают, что вода уже отошла оттуда.

Видео дня

Maxar Technologies/Handout via REUTERS
Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS
Maxar Technologies/Handout via REUTERS
Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS
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В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Херсон Херсонская область Война в Украине Каховское водохранилище Каховская ГЭС Каховская дамба Подрыв Каховской ГЭС

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