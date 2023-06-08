Животные обречены. Из-за подрыва Каховской ГЭС затоплено около 55 тыс. гектаров лесов в Херсонской области 8 июня, 10:48 Из-за подрыва Каховской ГЭС затоплено около 55 тыс. гектаров лесов Херсонской области (Фото:МОСТ)

Из-за подрыва Каховской дамбы около 55 тыс. гектаров лесов подтоплены, большая часть из них — на оккупированных территориях. Об этом заявил глава Гослесагентства Юрий Болоховец, сообщает штаб ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС в Telegram.

«Последствия вопиющие. Ориентировочно подтоплено 55 тыс. га лесов, из которых 47 тысяч га — это оккупированные территории», — сказал он.

По словам Болоховца, если у растений еще есть шансы на сохранение, то животные, фактически, обречены. Среди них олени, косули, дикие кабаны. У ящериц, змей, зайцев, ежей — шансов нет.

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Кроме того, из-за подрыва Каховской дамбы в Днепр попали по меньшей мере 150 тонн машинного масла, его оседание на растения ведет к необратимым последствиям в процессе фотосинтеза.

Каховская ГЭС — последние новости о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.

Инфографика: NV

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

В Минэкономики оценили масштабы разрушения и заявили, что на строительство новой ГЭС может потребоваться около 1 млрд долл и минимум пять лет.

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Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Зеленскому создать комиссию с участием экспертов из Украины, РФ, ООН и международного сообщества, включая Турцию, для расследования подрыва Каховской ГЭС.