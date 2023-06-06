Подрыв Каховской ГЭС: где объявили эвакуацию и каким зонам грозит подтопление — инфографика NV 6 июня, 11:28 Россияне взорвали Каховскую ГЭС (Фото:Wikipedia)

Во вторник, 6 июня, российские войска взорвали Каховскую ГЭС. Объявлена эвакуация в населенных пунктах Херсонщины. Под угрозой подтопления находятся города и села на обоих берегах области.

Разрушение каховской ГЭС привело к подтоплению плавневой зоны и населенных пунктов ниже по течению. Пик подтопления ожидается около 11:00 часов по киевскому времени.

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Эвакуация населения объявлена в населенных пунктах Николаевка, Ольговка, Львове, Тягинка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Садовое, Приднепровское, и микрорайон Корабел в Херсоне.

В зоне возможного подтопления, кроме упомянутых выше населенных пунктов, находятся города и села на левом берегу Херсонщины, среди которых: Новая Каховка, Днепряне, Крынки, Казачьи Лагери, Олешки, Саги, Кардашинка, Коханы, Голая Пристань, Новая Збурьевка, Старая Збурьевка, Рыбальче и Геройское.

Около 16 тыс. человек нуждаются в эвакуации.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

Инфографика: NV

В ночь на вторник, 6 июня, российские войска взорвали Каховскую ГЭС. Власти Херсонской ОГА объявили о срочной эвакуации. Городам и поселкам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается через пять часов, ближе к полудню.



Президент Украины Владимир Зеленский созывает экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за подрыва дамбы.

По заявлению Энергоатома, подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для оккупированной Запорожской АЭС. Однако по состоянию на 08:30 6 июня, ситуация контролируемая.

Там пояснили, что стремительное снижение уровня воды в Каховском водохранилище является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС, поскольку вода оттуда необходима для подпитки для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

В компании Укргидроэнерго заявили, что Каховская ГЭС полностью разрушена в результате подрыва российскими оккупантами. Восстановлению она не подлежит.