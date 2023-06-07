Миллиарды на скважины и водопроводы. Правительство экстренно начинает несколько срочных проектов после подрыва Каховской ГЭС — Кубраков 7 июня, 16:03 NV Премиум Катастрофа века. Ужасные последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС (Фото:DR)

Чтобы крупные города юга не остались без питьевой воды, Кабмин выделяет почти 2,5 млрд грн на несколько инициатив по восстановлению водоснабжения.

Кабмин выделил из Резервного фонда 845 млн грн Херсонской, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областям для обеспечения жителей этих регионов питьевой водой. Об этом во время пресс-конференции в Херсоне сообщил Александр Кубраков, вице-премьер по восстановлению Украины.

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«Средства пойдут на скважины, на их срочное строительство, на организацию подвоза воды, на закупку водовозов и на все мероприятия, которые срочно нужны для обеспечения водой», — пояснил он.

Также правительство предоставило 120 млн грн Госагентству водных ресурсов для устойчивого обеспечения водой жителей Николаева — ее планируют подавать в город по руслу реки Ингулец.

Кроме того, по словам Кубракова, правительство дает 1,5 млрд грн на строительство новых магистральных водопроводов. Это нужно, чтобы обеспечить нормальным водоснабжением города Кривой Рог, Никополь и Марганец. «Строительство должно начаться в течение 3−5 дней, не позже», — пообещал вице-премьер. По данным Кубракова, запасов воды Карачуновского водохранилища (возле Кривого Рога) достаточно для того, чтобы держать ситуацию в этих городах на нормальном уровне

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

В Минэкономики оценили масштабы разрушения и заявили, что на строительство новой ГЭС может потребоваться около $1 млрд и минимум пять лет.