Катастрофический ущерб на поколения. Пять самых губительных последствий нового преступления россиян — подрыва Каховской ГЭС 6 июня, 15:53 Сюжет Затопление Новой Каховки, 6 июня 2023 года (Фото:Андрей Цаплиенко / Телеграм)

В ночь на 6 июня Россия взорвала Каховскую ГЭС: станция уничтожена почти полностью, восстановлению она не подлежит. В МИД Украины назвали это преступление РФ крупнейшей техногенной катастрофой в Европе за последние десятилетия.

В результате взрыва было разрушено 16 затворов ГЭС, ее здание, земляная плотина между зданием ГЭС и шлюзом, а также админкорпус. Станция не подлежит восстановлению. Скорость падения уровня воды в Каховском водохранилище в первой половине дня вторника составляла 16 см в час. Вода начала затапливать города и села ниже водохранилища, больше всего пострадал левый берег Днепра, оккупированный россиянами.

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И хотя подрыв Каховской ГЭС напрямую не повлиял на ситуацию в энергосистеме Украины и стабильность электроснабжения, средне- и долговременные последствия уничтожения станции будут катастрофическими.

NV рассказывает об прогнозируемых последствиях.

Угроза жизни и убытки для десятков тысяч украинцев в зоне подтопления

По данным Херсонской ОГА, всего в зоне риска подтопления оказались жители 80 населенных пунктов области, включая такие города как Херсон (отдельная часть районов) и оккупированная Новая Каховка.

Только на правобережье Херсонской области в критической зоне затопления проживают 16 тыс. человек, сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин. Еще больший ущерб будет нанесен населению захваченного россиянами левобережья: по данным главы МВД Украины Игоря Клименко, именно там расположено большинство сел и городков, которым грозит затопление.

Россия поставила под угрозу не только имущество, но и жизнь украинцев на юге. На эвакуацию у них были считанные часы: ГЭС была взорвана в 3:00, а в 7:00 власти области сообщили, что пик подтопления ожидается через 4−5 часов. Однако долговременные последствия вызванной россиянами трагедии будут еще большими.

«Катастрофа будет иметь разрушительные последствия, которые могут продолжаться в течение многих поколений, начиная от прямой потенциальной угрозы жизни тысяч людей, вынужденных покинуть свои дома и фермы. Ожидается, что она также окажет катастрофическое влияние на экологию региона и вынесет мины с берегов Днепра в села и сельскохозяйственные угодья ниже по течению», — напомнила британская The Guardian.

Минобороны Украины действительно отдельно предупредило о минной опасности, которую вызвала техногенная катастрофа, совершенная Россией. «Предупреждаем местное население в зоне подтопления о повышенной опасности от взрывоопасных предметов. Вражеские минные заграждения оказались под водой и могут быть снесены потоками», — отметили в Минобороны.

Инфографика: NV

Угроза ядерной катастрофы на ЗАЭС

Наполняемость прудов-охладителей Запорожской атомной электростанции зависит от уровня воды в Днепре. Поэтому новое преступление россиян усиливает угрозу ядерной катастрофы на станции, которая остается оккупированной войсками РФ, предупредили после подрыва ГЭС в компании Укргидроэнерго и в ГУР Минобороны Украины.

«Неконтролируемое снижение уровня водохранилища является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС. Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС», — пояснили специалисты Укргидроэнерго.

Днем 6 июня они уточнили, что станционный пруд-охладитель ЗАЭС пока наполнен, прямой угрозы для оккупированной станции по состоянию на середину дня нет, а украинский персонал Запорожской АЭС постоянно мониторит все показатели.

Эксперты МАГАТЭ, которые находятся на станции, также внимательно следят за ситуацией. В первые часы после подрыва Каховской ГЭС они подтвердили, что непосредственного риска для ядерной безопасности ЗАЭС еще нет.

Александр Старух, экс-глава Запорожской ОВА, напомнил, что сейчас ЗАЭС не работает на полную мощность, поэтому для охлаждения реакторов нужно меньше воды, чем было бы необходимо в нормальном режиме работы станции.

Однако ситуация еще может стать критической. Если в резервуаре, который используется для охлаждения реакторов ЗАЭС, уровень воды упадет ниже 12,7 метра, то ее не удастся продолжать туда закачивать, предупредил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Отсутствие воды для охлаждения в течение длительного времени может привести к выходу из строя аварийных дизельных генераторов [способны определенное время обеспечить питание АЭС, например, во время обесточивания]», — напомнил Гросси.

Экоцид: удар по экосистеме и природным ресурсам юга Украины

Глава ОП Андрей Ермак в первом же комментарии относительно российского теракта обвинил оккупантов в преступлении экоцида. Именно по такой статье прокуратура открыла уголовное дело о подрыве Каховской ГЭС россиянами (ст. 441 УКУ).

Уголовный кодекс Украины определяет экоцид как «массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также совершение других действий, которые могут повлечь экологическую катастрофу».

На заседании СНБО, которое президент Владимир Зеленский провел 6 июня, было озвучено, что в результате уничтожения ГЭС в Днепр попало не менее 150 тонн машинного масла, есть риск дальнейшей утечки еще более 300 тонн, которые очевидно нанесут огромный экологический ущерб для юга Украины.

Еще осенью 2022 года ГУР Минобороны предупреждало, что в случае подрыва дамбы Каховской ГЭС «масштабы экологической катастрофы в этом случае выйдут далеко за пределы Украины и коснутся всего Черноморского региона».

После окончательного уничтожения Каховской ГЭС оккупантами Евгений Хлобыстов, профессор кафедры экологии Национального университета Киево-Могилянская Академия и эксперт Крымскотатарского ресурсного центра, озвучил в интервью Radio NV несколько аспектов сокрушительного влияния катастрофы на природу Украины.

Изменение «зеркала» Днепра на отрезке от Каховского водохранилища и ниже: «Вода, по оценкам специалистов, сегодня может достичь 200 метров от уреза воды — дополнительно с левой стороны Днепра, то есть где-то на 200 метров будет увеличена водность, такой новый водоем появится. Конечно, это огромные проблемы», — подчеркнул специалист. По его словам, более точно их масштаб можно будет оценить только после того, как ситуация стабилизируется, а Каховское водохранилище опустеет. «Новая ситуация с водностью ниже Каховского водохранилища — это тоже будет для нас большим вызовом — и для хозяйственных нужд, и для состояния окружающей среды, и для экологической природы, техногенной опасности — для всего, что с этим связано. Это очень большие расходы, очень большие риски потенциальные, которые сегодня мы только начинаем осознавать», — подчеркнул Хлобыстов.

Разрушительное влияние на экологические системы и биоразнообразие. Одномоментное уменьшение воды в огромном водохранилище приведет к малопредсказуемым экологическим последствиям: гибели большого количества рыбы, заболачиванию осушенных земель и изменению климатического режима региона, напомнил Виталий Селик, председатель Совета по урбанистике Киева, который в своей колонке собрал главные последствия уничтожения Каховской ГЭС. «С другой стороны откроется песчаное дно, и мы получим новую пустыню со всеми климатическими последствиями, такими как уменьшение осадков, пылевые бури, повышение температуры в регионе. А соответственно, большие риски засух на полях центра и юга Украины», — добавляет Селик.

Эпидемиологические риски. По словам Евгения Хлобыстова, профессор кафедры экологии НаУКМА, в зоне потенциального затопления оказались населенные пункты, «которые абсолютно не были приспособлены к тому, чтобы там такая ситуация произошла». «То есть там есть и свалки, и отходы, и туалеты, и все, что связано с жизнедеятельностью. И все это будет под водой. Все это будет влиять на эпидемиологическую ситуацию», — подчеркнул он. Минприроды также предупреждало, что к эпидемиологической катастрофе в Черноморском регионе может привести массовый мор рыбы, птиц и других видов, в частности при условии падения уровня воды в Каховском водохранилище ниже уровня 13,1 м (при нормальном уровне 16 м).

Удар по сельскому хозяйству Херсонской области

Хлобыстов прогнозирует «огромные убытки» для сельскохозяйственного использования территорий юга Украины. Селик так же акцентирует внимание на вероятных проблемах с мелиорацией этого региона, который до сих пор зависел от оросительных систем, куда вода шла именно из Каховского водохранилища.

«Остановится подача воды в системы орошения полей Херсонской, Днепропетровской и Запорожской области, причем преимущественно на оккупированных землях. Неясно, происходит ли сейчас там обработка, но без воды она точно потеряет смысл», — отмечает Селик.

По более ранним данным Минприроды, даже снижение уровня воды в Каховском водохранилище с нормальных 16 м до 14,5 м приведет к потере 14% экспортного потенциала украинской пшеницы. Это произойдет из-за вероятных проблем с орошением в южных областях.

Мария Репко из Центра экономической стратегии показала на карте три ирригационные системы юга (Северо-Рогачицкая, Каховская и Ингулецкая), а также канал Днепр-Кривой рог, которые питаются из Каховского водохранилища. Эта схема дает представление о том, какой ущерб нанесен водоснабжению южных регионов Украины.

Удар по водоснабжению юга Украины и Крыма: питьевая вода для населения и ресурсы для работы предприятий

Построенная в середине 1950-х Каховская ГЭС была последней ступенькой Днепровского каскада гидроэлектростанций.

Укргидроэнерго еще в 2020 году спрогнозировало последствия спуска воды с Каховской ГЭС для украинской гидросистемы. Правда, тогда речь шла о контролируемом спуске воды из Каховского водохранилища. В частности, было спрогнозировано, что в таком случае:

остановятся водозаборы, которые обеспечивают питьевой водой Никополь, Марганец и другие города, а также водозаборы промышленного водоснабжения Никопольского южно-трубного завода и около 50 небольших сельскохозяйственных водозаборов;

прекратят работу главный Каховский ( оросительный) каналы и канал Днепр — Кривой Рог ( мощностью 41 м3/с), которые берут воду из Каховского водохранилища.

Сейчас трудно оценить полный перечень населенных пунктов, которые почувствуют дефицит водоснабжения после подрыва ГЭС. Без питьевой воды могут останутся многие города и села, которые потребляли ее из Каховского водохранилища и прилегающих каналов.

«Россияне будут отвечать за возможное лишение питьевой воды людей на юге Херсонской области и в Крыму, возможное уничтожение части населенных пунктов и биосферы», — отметил 6 июня глава ОП Андрей Ермак.

В феврале 2023 года Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины на брифинге показывало инфографику о том, к каким последствиям может привести снижение уровня воды в Каховском водохранилище (при нормальном уровне 16 м):

менее 14 м — более 200 тыс. человек потеряют доступ к питьевой воде;

менее 13,1 м — до 1 млн украинцев потеряют доступ к питьевой воде;

Инфографика: NV

Уже 6 июня из-за подрыва ГЭС город Кривой Рог (Днепропетровская область), где проживает более 600 тыс. человек, был вынужден ввести ограничения водоснабжения для предприятий и населения. 70% города получали воду от Каховского водохранилища через водохранилище Южное, и теперь в городе вводят ограничения, среди них:

для населения Кривого Рога давление воды будет снижаться с 22:00 вечера до 05:00 утра ( вода будет доставать только до первых этажей домов);

вода будет доставать только до первых этажей домов); в селах возле Ингульца подача воды будет только с 08:00 утра до 12:00 дня.

Кроме того, всем промышленным предприятиям города приказали максимально уменьшить потребление воды. Крупнейший меткомбинат Украины АрселорМиттал Кривой уже перевел часть персонала на удаленную работу из-за проблем с водоснабжением в городе.

Вода в Крым

Уничтожение Каховской ГЭС в значительной степени лишает водоснабжения и Крым.

Именно вблизи Новой Каховки, в городке Таврийск, берет свое начало Северо-Крымский канал — ирригационное сооружение, которое до 2014 года обеспечивало около 85% потребностей Крыма в пресной воде именно из Каховского водохранилища. После того, как Россия оккупировала и аннексировала Крым, Украина перекрыла этот канал — тогда как оккупанты тщетно пытались заставить Украину возобновить его работу, одновременно отказываясь освободить полуостров от российской оккупации.

Именно поэтому в первые же дни полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года российские оккупанты захватили Каховскую ГЭС и начало Северо-Крымского канала.

Однако, как напоминает NV профессор экологии Евгений Хлобыстов, оккупантам так и удалось наладить нормальное водоснабжение Крыма после восьми лет простоя канала.

«Рашисты открыли плотину и начали поставки воды по Северо-Крымскому каналу после оккупации Херсона. Но вода шла по неподготовленному дну Северо-Крымского канала. Она была с очень высоким уровнем мутности и использовать ее для коммунально-бытовых нужд было невозможно. Вода, которую они фактически воровали у Украины, использовалась для нужд сельского хозяйства, для орошения. Но тоже из-за ее механического состояния это было очень трудно делать», — напоминает Хлобыстов.

По его словам, Крым для бытово-коммунальных проблем использовал ту воду, которая накапливается в водохранилищах, которые наполняются естественным путем из-за осадков. Плюс часть Крыма использует подземное водное питание для собственных нужд, отмечает эколог.

Однако уже 6 июня жители Крыма, похоже, немедленно почувствовали проблемы с качеством воды после уничтожения Каховской дамбы. В Telegram-канале Крымские Партизаны обнародовали графики подвоза воды в Керчи, а судя по многочисленным видео, сейчас воду в Керчи, Евпатории и Джанкое трудно назвать питьевой или пригодной для использования в быту.