Подрыв Каховской ГЭС. Совершенный россиянами теракт нанес ущерб на 2 миллиарда долларов — Минэкономики 30 июня, 12:52 Подрыв Каховской ГЭС (Фото:t.me/energoatom_ua)

Министерство экономики Украины провело оценку прямых убытков, нанесенных российскими оккупантами из-за подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным анализа специалистов из Минэкономики, Мининфраструктуры, Офиса президента и Киевской школы экономики, эта сумма составляет не менее 2 миллиардов долларов США. В нее входят потери в жилищно-коммунальном секторе, энергетике, сельском хозяйстве, транспорте, экологии и промышленности.

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«Мы продолжаем фиксировать повреждения и обсчитывать убытки, вызванные подрывом Россией дамбы Каховской ГЭС. Серьезные потери понес жилой фонд Херсонской и Николаевской областей. Прямые убытки от затопления частных домов и сопутствующей инфраструктуры оцениваются в $950 млн. Более четверти общей суммы убытков — $586 млн — связаны с разрушением непосредственно гидроэлектростанции, которую придется строить с нуля», — заявила глава Министерства экономики Юлия Свириденко.

Министр добавила, что Минприроды отдельно оценило ущерб окружающей среде, который составляет не менее $1,5 млрд. Среди первоочередных вопросов является обеспечение пострадавших регионов питьевой водой.

«Так, бюджетный комитет согласовал выделение $41 млн (1,5 млрд грн) на строительство магистральных водопроводов», — отметила Юлия Свириденко.

Инфографика: NV

Специалисты привели примерные расчеты убытков из-за трагедии на Каховской ГЭС в различных отраслях. Они охватывают:

Жилищное хозяйство: $950 млн убытков. Предварительно в зону подтопления попасть около 20−30 тыс. домов в Херсонской области и более 500 частных домов в Николаевской области.

Энергетика: $624 млн убытков. Разрушена Каховская гидроэлектростанция, которая не подлежит восстановлению, убытки от которой в общих убытках сектора достигают $586 млн. Потребности на построение новой ГЭС составят около $1 млрд.

Транспортная инфраструктура: $311 млн убытков. От наводнения пострадали более 290 км дорог.

Промышленность: $105 млн убытков. Затоплено 28 крупных промышленных объектов, расположенных на правом и левом берегах Днепра.

Сельское хозяйство: $25 млн убытков.

Окружающая среда и экология: $1,5 млрд потерь. 150 тонн нефти вытекло при взрыве дамбы. Уровень солености Черного моря возле Одессы почти втрое ниже нормы.

6 июня, около 3 часов ночи, российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. В результате этого в зоне затопления оказалось 80 населенных пунктов. 16 тысяч человек подлежали эвакуации из районов подтопления.

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