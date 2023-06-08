По течению дрейфуют мины оккупантов из Левобережья, одну уже выбросило на берег Одесской области 8 июня, 18:19 Мины в Одесской области (Фото:Думская / Telegram)

В результате прорыва воды после разрушения дамбы Каховской ГЭС течением несет мусор, обломки, лодки и строительные конструкции. Их частично унесло в Черное море.

Об этом сообщил пресс-секретарь оперативного командования Юг Владислав Назаров.

Сейчас большое количество мин дрейфует в воде по течению. Одну из таких противодесантных мин выбросило на берег Одесской области. Украинские военные контролировали ее уничтожение.

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ОК Юг предупреждает, что вдоль берегов Днепра, Днепро-Бугского лимана и всего черноморского побережья Николаевской и Одесской областей усилена минная опасность в условиях развития чрезвычайной ситуации, связанной с подрывом Каховской ГЭС.

«Опасность с моря сохраняется и в ракетном смысле. Враг провел ротацию ракетоносителей: заведя в пункт базирования надводный с 8 „Калибрами“, вывел на дежурство подводный с 4 [Калибрами]», — добавил Назаров.

Уровень ракетной и минной угрозы остается очень высоким. Командование призывает не пренебрегать собственной безопасностью, прислушиваться к сигналам воздушных тревог, соблюдать нормы и ограничения правового режима военного положения.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.

Инфографика: NV