После теракта на Каховской ГЭС оккупанты усилили режим на левобережье Херсонской области — Маляр 14 июня, 15:40 Результаты российского подрыва Каховской ГЭС (Фото:REUTERS / Владислав Мусиенко)

Оккупанты после российского теракта на Каховской ГЭС усилили режим на левобережье Херсонской области, чтобы находить местных жителей с проукраинской позицией.

Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

«Российские оккупанты воспользовались трагическими последствиями подрыва Каховской ГЭС для усиления оккупационного режима на временно оккупированной территории Херсонской области. В частности, с началом массовой эвакуации населения из затопленной местности командование российских оккупационных войск ввело дополнительные жесткие фильтрационные меры по выявлению граждан с проукраинскими настроениями», — говорится в сообщении.

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По ее данным, на блокпостах военнослужащие РФ за разрешение уехать людям в безопасные места заставляли их платить и отдавать обнаруженные в ходе обысков ценные вещи и драгоценности. Также оккупанты похищали личное имущество граждан из брошенных собственниками жилищ.

Захватчики отбирали и сразу уничтожали украинские паспорта, свидетельства о рождении и другие документы, полученные в Украине у людей, которые пытались покинуть зону подтопления, сообщила Маляр.

«В то же время представители российских оккупационных администраций во время съемки пропагандистских видеороликов так называемыми журналистами цинично заявляли о якобы осуществлении успешной организованной эвакуации гражданского населения, хотя никаких практических мер для этого принято не было», — добавила она.

По ее данным, волонтерам россияне запрещали выполнять свою работу по предоставлению пострадавшим гуманитарной помощи — еды, одежды, лекарств, воды и тому подобное.

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую они контролируют более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но повреждения являются значительными.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.