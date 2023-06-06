Подрыв Каховской ГЭС: диверсанты пытаются проникнуть на правый берег Херсона под видом гражданских, которые эвакуируются 6 июня, 17:09 Взорванная россиянами дамба Каховской ГЭС, 6 июня 2023 года (Фото:via REUTERS)

Российские военные, переодеваясь в гражданскую одежду, пытаются смешаться с местным населением, которое эвакуируется на правый берег Днепра после подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Таким образом оккупанты пытаются использовать подрыв Каховской ГЭС как способ проникнуть на освобожденные территории Херсонской области, забросив туда диверсионно-разведывательные группы.

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Каховская ГЭС — последние новости о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

По состоянию на 15:00 вторника, 6 июня, в Херсонской области эвакуировали около 1300 человек после катастрофы.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Каховскую ГЭС взорвали военные 205-й мотострелковой бригады оккупационной армии РФ.