Из-за неконтролируемого сброса воды с Каховской ГЭС затопило позиции оккупантов — СМИ 16 мая, 20:04 Каховская ГЭС (Фото:скриншот видео / Центр журналістських розслідувань / YouTube)

На поврежденной российскими оккупантами Каховской ГЭС в Херсонской области продолжается неконтролируемый сброс воды. Об этом сообщает Центр журналистских расследований.

Центр опубликовал видео за 11 мая, на котором вода вытекает через открытые и частично разрушенные россиянами шандоры Каховской ГЭС. Также видно повышенный уровень воды в Днепре и подтопленное побережье временно захваченной Новой Каховки. Журналисты отметили, что видео опровергает утверждение коллаборанта и кремлевской марионетки в Херсонской области Владимира Сальдо о том, что оккупанты якобы «контролируемо» спускают воду с Каховской ГЭС, а подтопления на левом берегу Днепра — «фейк».



Видео дня

Некоторые Telegram-каналы оккупантов заявляют об угрозе прорыва дамбы Каховской ГЭС, показывают затопленные позиции россиян и утверждают, что из-за подтопления один оккупант утонул в блиндаже.



Инфографика: via investigator.org.ua

Инфографика: via investigator.org.ua

При этом местные жители сказали журналистам, что в последние дни уровень воды в Каховском водохранилище начал снижаться.

Центр журналистских расследований отмечает, что неконтролируемый сброс воды через поврежденную дамбу может привести к дальнейшему разрушению станции, в том числе подводной части здания машинного зала.

В марте в Днепропетровской ОВА сообщили, что российские оккупанты повредили дамбу Каховской ГЭС, из-за чего водохранилище обмелело.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял, что стремительное снижение уровня воды в Каховском водохранилище грозит ухудшить безопасностную ситуацию на Запорожской АЭС и привести к нарушению снабжения питьевой водой Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей. В зоне риска также находятся страны бассейнов Черного и Средиземного морей.

В середине февраля появились спутниковые снимки, подтверждающие, что оккупанты открыли шлюзы на временно захваченной Каховской ГЭС, из-за чего уровень воды упал на 2 метра — самый низкий показатель за 30 лет.