На затопленных территориях оккупанты отбирают украинские паспорта и грабят местных жителей — ОК Юг 20 июня, 19:25 Каховская ГЭС (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Оккупанты на затопленном левом берегу Днепра отбирают украинские паспорта у пострадавших в результате российского подрыва Каховской ГЭС, а также грабят их дома.

Об этом в Telegram заявил спикер ОК Юг Владислав Назаров.

По его данным, в Новой Каховке, Олешках, Голой Пристани россияне забирают украинские паспорта, а также забирают имущество местных жителей.

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«Рашисты под видом ликвидации последствий своего же теракта на Каховской ГЭС начали процесс обворовывания имущества жителей Новой Каховки, Олешек и Голой Пристани», — пишет он.

Назаров со ссылкой на украинских партизан сообщил, что было зафиксировано минимум 20 случаев, когда оккупанты проводили «обзор» затопленных домов и изымали материальные ценности, золото и технику, а также украинские документы, паспорта, свидетельства о рождении и браке.

«Это делается для того, чтобы оказывать психологическое давление на местных жителей и заставить их обращаться по российским паспортам», — объяснил он.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища. Он назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Подтопило десятки населенных пунктов, на правом берегу Днепра погибли 18 человек. Количество жертв на левобережье Херсонской области точно не известно.

Украинским военным и волонтерам также удавалось проводить эвакуацию на левобережье. Россияне атакуют лодки с гражданскими и обстреливают спасателей.