Перед подрывом Каховской ГЭС оккупанты активнее мародерствовали в Херсонской области — ЦНС 9 июня, 16:05 Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Перед подрывом россиянами Каховской ГЭС войска РФ стали активнее мародерствовать на временно оккупированных территориях Херсонской области.

Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления.

«На левобережье Херсонщины продолжается мародерство со стороны войск оккупанта. Накануне подрыва гидроэлектростанции они начали активнее разворовывать имущество и вывозить в сторону Крыма», — говорится в сообщении.

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По его данным, россияне мародерили не только на левобережье Днепра. Оккупанты также «обносили гостиницы и базы отдыха в курортных городках и селах», в частности, в селе Стрелковое.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

Городской голова временно захваченных Олешек Евгений Рыщук сообщил о минимум восьми погибших в результате подтопления.