После подрыва Каховской ГЭС оккупантам придется «принимать серьезные решения» на фронте — Маляр 7 июня, 16:17 Анна Маляр (Фото:Наталья Кравчук/NV)

Российским оккупантам придется принимать «серьезные решения» после подрыва ими Каховской ГЭС, поскольку они не ожидали таких последствий своего теракта. Об этом заявила заместительница министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона в среду, 7 июня.

«Им [российским оккупантам] сейчас придется принимать серьезные решения. Мы видим эпицентр событий на востоке, [где] они вынуждены стягивать войска со всех концов, чтобы обороняться. Потому что на Бахмутском направлении, например, мы уже пошли в наступление. Так же тут, очевидно, будет больше изменений для них», — отметила она.



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По словам Маляр, россиянам придется менять дислокацию, потому что их собственные подразделения затопило и возникли проблемы с заминированием — «поплыли эти мины и ситуация абсолютно неконтролируемая».

Ранее глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк сказала, что российские оккупанты после подрыва Каховской ГЭС отошли от Днепра на 5−15 км, но продолжают обстреливать правый берег, на котором продолжается эвакуация жителей.

Накануне президент Владимир Зеленский после заседания Ставки верховного главнокомандующего отметил, что при подрыве дамбы Каховской ГЭС российские оккупанты действовали хаотично и затопили свою же технику. При этом теракт россиян не повлияет на способность Украины деоккупировать свои территории, подчеркнул он.

По состоянию на 15:00 7 июня в Херсонской области эвакуировали 1752 человека, в том числе 103 ребенка. Предварительно, подтоплены 20 населенных пунктов и 2612 домов на правом берегу Днепра.

Инфографика: NV

Каховская ГЭС — последние новости о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.



В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.



Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.



Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.



Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.



Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

