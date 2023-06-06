Подоляк объяснил, зачем Россия взорвала дамбу Каховской ГЭС

6 июня, 09:11
Поделиться:
Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Россия взорвала дамбу Каховской ГЭС с целью помешать наступлению Вооруженных Сил Украины и перехватить информационную инициативу, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

Он добавил, что одной из целей оккупантов является торможение «справедливого финала войны», поскольку подрывом дамбы Каховской ГЭС будут разрушены многие населенные пункты, нанесен колоссальный ущерб экологии и уничтожено все живое.

Видео дня

«Еще одно умышленное преступление в рамках Единого глобального преступления РФ в XXI веке — организации масштабной войны в Европе. Россия немедленно должна быть признана страной-террористом со всеми жесткими юридическими последствиями», — подчеркнул Подоляк.

Читайте также:

Каховская ГЭС была оккупирована в первые дни российского вторжения (Фото:uhe.gov.ua) Риск «исторической катастрофы». Что известно об угрозе российского теракта на Каховской ГЭС, сценариях и последствиях подрыва ее дамбы

В ночь на вторник, 6 июня, российские войска взорвали Каховскую ГЭС. Власти Херсонской ОГА объявили о срочной эвакуации. Городам и поселкам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается через пять часов, ближе к полудню.

В Энергоатоме заявили, что подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для оккупированной Запорожской АЭС, однако ситуация контролируемая.

Президент Украины Владимир Зеленский созывает экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Он заявил, что российские террористы лишь подтверждают для всего мира, что их надо изгнать из каждого уголка украинской земли.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Херсонская область Новая Каховка Каховская ГЭС Каховская дамба

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X