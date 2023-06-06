Подрыв Каховской ГЭС: в Днепр попало 150 тонн машинного масла, ест риск дальнейшей утечки 6 июня, 13:26 Войска РФ совершили очередное военное преступление, подорвав Каховскую ГЭС (Фото:video obtained by Reuters/via Reuters)

В результате подрыва войсками РФ Каховской ГЭС в Днепр попало около 150 тонн машинного масла.

Об этом сообщили на экстренном заседании Совета нацбезопасности и обороны при участии президента Украины Владимира Зеленского.

Отмечается, что есть риск дальнейшей утечки еще более 300 тонн масла.

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Участники заседания также согласовали комплекс международных мероприятий, среди которых — созыв заседания Совбеза ООН, обращение в международные природоохранные организации и в Международный уголовный суд.

Там подернули, что подрыв россиянами Каховской ГЭС содержит явные признаки нарушения Женевской конвенции.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается через пять часов, ближе к полудню. Власти Херсонской ОВА объявили о срочной эвакуации.

Пострадает также и левобережье региона, которое контролируется оккупантами.

Инфографика: NV

Президент Украины Владимир Зеленский созывает экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для оккупированной Запорожской АЭС. Вода оттуда необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.