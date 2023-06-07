Вторые сутки после подрыва Каховской ГЭС: подтоплены почти 30 населенных пунктов, треть из них — на оккупированной территории 7 июня, 15:34 Дома, затопленные в оккупированной Новой Каховке (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В результате подрыва войсками РФ Каховской ГЭС подтоплены 29 населенных пунктов, десять из них — на оккупированной территории.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

За более чем сутки после теракта эвакуировано более 1560 человек.

В МВД уточнили, что в Херсонской области работают около 1600 спасателей и полицейских и около 300 единиц спецтехники. При необходимости будет увеличено количество пунктов оказания помощи.

Видео дня

В Херсоне вода пока продолжает прибывать.

Заслушаны также доклады руководителей Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областных военных администраций по прокладке водопроводов, обустройству скважин и избежанию дефицита питьевой воды.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на оккупированном левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Инфографика: NV

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.