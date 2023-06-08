В больницу в оккупированных Олешках доставили 30 человек с переохлаждением, есть погибшие — военная администрация 8 июня, 11:56 Оккупированные Олешки на 80% под водой (Фото:Maxar Technologies/Handout via Reuters)

После подрыва войсками РФ Каховской ГЭС и сильного наводнения в больницу оккупированных Олешек доставили 30 человек с переохлаждением, есть погибшие.

Об этом сообщила руководитель городской военной администрации Татьяна Гасаненко, пишет Суспільне.

По ее словам, точное количество погибших пока установить невозможно.

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Гасаненко рассказала, что местные жители оказались в водной ловушке и не могут выехать. Российские военные не выпускают их за пределы города и не дают попасть в учебные заведения в центре города, где сейчас сухо и нет воды.

Также оккупанты врываются в квартиры на верхних этажах многоэтажке.

Пока не подтопленным остается центр Олешек. Вода стоит, в некоторых населенных пунктах громады она начал отступать.

«Сейчас на территории Олешковской громады находятся 1162 ребенка, из них 157 — дети дошкольного возраста. Большая часть вышли на связь, сейчас пытаемся установить связь со всеми детьми. Семерых спасли непосредственно из мест подтопления, продолжаем работать», — резюмировала глава ГВА.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично. Речь идет о почти 30 населенных пунктах.

Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжается третьи сутки. На оккупированном левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа. Мэр Олешек сообщил о первых погибших.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Инфографика: NV

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.

В Минэкономики оценили масштабы разрушения и заявили, что на строительство новой ГЭС может потребоваться около 1 млрд долл и минимум пять лет.



Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.