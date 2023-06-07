Вода в подтопленных районах юга Украины может стать непригодной к использованию, через несколько дней начнется мор рыбы — Минздрав
В Херсоне вода продолжает прибывать, затапливая целые районы (Фото:Alina Smutko/Reuters)
Вода в подтопленных в результате подрыва Каховской ГЭС районах юга Украины, в частности, в Херсонской и Запорожской областях, может стать непригодной к использованию.
Как пояснили в пресс-службе Минздрава, химикаты, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, уборных, мусорных свалок, которые могли находиться на дне Каховского водохранилища, теперь могут оказаться в колодцах и открытых водоемах на подтопленных территориях.
Чтобы снизить риск возникновения инфекционных заболеваний на пораженных территориях, в ведомстве рекомендуют соблюдать следующие правила:
- пить только бутилированную или привозную воду.
- воду для приготовления пищи и хозяйственных нужд брать только из проверенных источников. Река или колодец во дворе — больше не проверенные источники воды. Как и водопровод, предназначен для технических целей.
- кипятить или дезинфицировать воду, взятую для питья, мытья фруктов, ягод или посуды. Кипячение не лишает воду химического загрязнения!
- отказаться от продуктов, подтопленных водой (даже от консервации).
- подвергать все продукты термической обработке (варка, жарка, запекание).
- тщательно мыть руки с мылом.
- не одеваться в загрязненную при подтоплении одежду без предварительной стирки и дезинфекции.
В Минздраве также предупредили, что в следующие три-пять дней из-за стремительного падения уровня воды будет наблюдаться мор рыбы. Собирать такую рыбу и употреблять категорически запрещено. Есть риск заболевания ботулизмом.
В областях формируются запасы антибиотиков и сорбентов для лечения острых кишечных инфекций. Специалисты берут пробы воды.
Подрыв Каховской ГЭС — что известно
В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.
Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на оккупированном левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.
Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.
В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.
Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.
Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.