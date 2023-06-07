Вода в подтопленных районах юга Украины может стать непригодной к использованию, через несколько дней начнется мор рыбы — Минздрав 7 июня, 10:46 В Херсоне вода продолжает прибывать, затапливая целые районы (Фото:Alina Smutko/Reuters)

Вода в подтопленных в результате подрыва Каховской ГЭС районах юга Украины, в частности, в Херсонской и Запорожской областях, может стать непригодной к использованию.

Как пояснили в пресс-службе Минздрава, химикаты, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, уборных, мусорных свалок, которые могли находиться на дне Каховского водохранилища, теперь могут оказаться в колодцах и открытых водоемах на подтопленных территориях.

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Чтобы снизить риск возникновения инфекционных заболеваний на пораженных территориях, в ведомстве рекомендуют соблюдать следующие правила:

пить только бутилированную или привозную воду.

воду для приготовления пищи и хозяйственных нужд брать только из проверенных источников. Река или колодец во дворе — больше не проверенные источники воды. Как и водопровод, предназначен для технических целей.

кипятить или дезинфицировать воду, взятую для питья, мытья фруктов, ягод или посуды. Кипячение не лишает воду химического загрязнения!

отказаться от продуктов, подтопленных водой ( даже от консервации).

даже от консервации). подвергать все продукты термической обработке ( варка, жарка, запекание).

варка, жарка, запекание). тщательно мыть руки с мылом.

не одеваться в загрязненную при подтоплении одежду без предварительной стирки и дезинфекции.

В Минздраве также предупредили, что в следующие три-пять дней из-за стремительного падения уровня воды будет наблюдаться мор рыбы. Собирать такую рыбу и употреблять категорически запрещено. Есть риск заболевания ботулизмом.

В областях формируются запасы антибиотиков и сорбентов для лечения острых кишечных инфекций. Специалисты берут пробы воды.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на оккупированном левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.

Инфографика: NV

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

