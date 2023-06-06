Подрыв Каховской ГЭС россиянами: в МАГАТЭ рассказали, есть ли угроза Запорожской АЭС 6 июня, 09:33 Запорожская АЭС (Фото:Wikipedia)

Эксперты, находящиеся на ЗАЭС, следят за ситуацией с подрывом Каховской ГЭС, однако пока не видят риска для ядерной безопасности. Об этом говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Twitter.

«МАГАТЭ известно о сообщении о повреждении Каховской дамбы в Украине. Эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС внимательно следят за ситуацией, на станции нет непосредственного риска для ядерной безопасности ЗАЭС», — сообщили в МАГАТЭ.



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В ночь на вторник, 6 июня, российские войска взорвали Каховскую ГЭС. Власти Херсонской ОГА объявили о срочной эвакуации. Городам и поселкам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается через пять часов, ближе к полудню.

Президент Украины Владимир Зеленский созывает экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за подрыва дамбы.

По заявлению Энергоатома, подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для оккупированной Запорожской АЭС. Однако по состоянию на 08:30 6 июня, ситуация контролируемая.

Там объяснили, что стремительное снижение уровня воды в Каховском водохранилище является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС, поскольку вода оттуда необходима для подпитки для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

В компании Укргидроэнерго заявили, что Каховская ГЭС полностью разрушена в результате подрыва российскими оккупантами. Восстановлению она не подлежит.