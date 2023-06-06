В Силах обороны Украины заявили, что из-за подрыва РФ Каховской ГЭС левый берег Херсонской области пострадал намного больше 6 июня, 14:36 Затопленная Новая Каховка после подрыва войсками РФ Каховской ГЭС (Фото:t.me/truexakhersonua)

Из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС намного больше пострадал левый берег Херсонской области, чем правый.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге.

Она напомнила, что географически левый берег ниже, чем правый.

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«Те озвученные цифры по подтоплением населенных пунктов больше касаются именно левого берега. На правом берегу критических состояний фактически не зафиксировано в тех населенных пунктах, где идет подъем воды. В частности и областной центр критически не пострадал, есть подтопление некоторых микрорайонов, жилых секторов и улиц. Но тем не менее эвакуация организована, поскольку уровень воды продолжает повышаться. Ситуация отслеживается, все службы на местах работают», — отметила Гуменюк.

Она также обратилась к жителям левобережья Херсонской области, призвав не пытаться эвакуироваться самостоятельно на правый берег.

«Не думаю, что оккупанты будут спокойно наблюдать, как мирные жители будут эвакуироваться с левого берега на правый, поэтому не советую рисковать. Намного лучше выехать более вглубь левого берега и там организовать эвакуацию», — резюмировала Гуменюк.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается через пять часов, ближе к полудню. Власти Херсонской ОВА объявили о срочной эвакуации.

Пострадает также и левобережье региона, которое контролируется оккупантами.

Инфографика: NV

Подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для оккупированной Запорожской АЭС. Вода оттуда необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.