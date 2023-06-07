Последствия подрыва Каховской ГЭС. Уровень воды в акватории Николаева поднялся на полметра, отметка не критическая — мэр 7 июня, 09:37 Разрушенная войсками РФ дамба Каховской ГЭС (Фото:Alexey Konovalov/TASS/Handout via Reuters)

Уровень воды в акватории Николаева в результате подрыв войсками РФ Каховской ГЭС поднялся на 58 см.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

По его словам, эта отметка не критическая.

«Сразу успокою горожан. Критической отметкой для Николаева +105 см, но по словам специалистов, сегодняшние утренние цифры плюс-минус пиковыми, поэтому в дальнейшем уровень воды должен спадать», — отметил мэр в своем Telegram.

Видео дня

Сенкевич добавил, что власти следят за ситуацией.

Ранее сообщалось, что в связи с подрывом оккупантами Каховской ГЭС мост в селе Елизаветовка Николаевской области разрушен, в селе Галагановка полностью затоплен.

Кинбурнская коса в регионе также может временно стать островом после подрыва ГЭС.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на оккупированном левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.



Инфографика: NV

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.