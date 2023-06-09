Ситуация в затопленных Олешках: неизвестна судьба сотен человек, в населенных пунктах громады нет связи 9 июня, 13:03 Олешки почти полностью затопило после подрыва Каховской ГЭС (Фото:Херсонщина | Олешки/Каховка/Telegram)

В затопленных населенных пунктах Олешковской громады гуманитарная катастрофа после подрыва войсками РФ Каховской ГЭС, там нет связи, а судьба сотен людей неизвестна.

Об этом сообщила руководитель городской военной администрации Олешек Татьяна Гасаненко, пишет Укринформ.

По ее словам, российские оккупанты запустили несколько лодок, и снимают в каждую из них с крыш только по два-три человека.

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«Запустили две лодки и подбирают двух-трех человек, довозят туда, где людям по грудь, и выпихивают из лодки: дальше иди пешком. И люди выходят в сторону Жилпоселка, где АТБ у нас, в сторону Аметиста. И они пешком доходят туда, мокрые, босые», — рассказала Гасаненко.

Она подчеркнула, что пострадавшим помогают жители других районов, которые менее пострадали в результате подтопления.

Также люди формируют списки, чтобы определиться, кто пропал, кто спасся, потому что из-за отсутствия связи судьба многих жителей громады неизвестна. Гасаненко уточнила, что мертвых людей никто не вытаскивает.

Неизвестна и судьба около двух сотен человек, которых накануне автобусами вывезли оккупационные власти в сторону Железного Порта. Связи с ними нет.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично. Речь идет о почти 30 населенных пунктах.

Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжается четвертые сутки. На оккупированном левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа. В оккупированных Олешках и в Николаевской области есть первые погибшие.

Инфографика: NV

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.

В Минэкономики оценили масштабы разрушения и заявили, что на строительство новой ГЭС может потребоваться около 1 млрд долл и минимум пять лет.

Президент назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Украина и ООН согласовали план эвакуации населения из оккупированного Левобережья Херсонской области при условии обеспечения возможности безопасного проезда на оккупированные территории.