В ВСУ рассказали о попытках Сил обороны Украины эвакуировать людей с левобережья Херсонской области 9 июня, 14:34 Украинские военные предупредили об эвакуации людей, которые находились на крыше дома в подтопленных Олешках на оккупированной РФ территории (Фото:МВД)

Процесс эвакуации людей с левобережья Херсонской области после подрыва войсками РФ Каховской ГЭС очень сложен, но Силы обороны Украины пытаются помощь людям.

Об этом сообщила начальница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге.

«Там очень сложный процесс эвакуации. И президент обращался к международным организациям, которые должны приобщиться к тому, чтобы повлиять на оккупационные власти и оккупационные войска для организации срочного спасения тех людей, которые оказались в водных ловушках. Но, тем не менее, есть случаи, как мы видели спасение семьи из Олешек, получивших помощь от Сил обороны даже под риском прохождения через «серую зону», — отметила она.

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Гуменюк не стала раскрывать детали спецоперации по причине того, что многие люди остаются на оккупированной территории под вражескими обстрелами. Представительница ВСУ не исключила, что украинские военные могут совершить подобные операции по эвакуации.

Украинские военные передали с помощью дрона воду женщине с ребенком на оккупированном левом берегу Днепра, которые оказались заблокированными в собственном доме после российского теракта на Каховской ГЭС.

Через некоторое время женщину с детьми удалось спасти. Их эвакуировали украинские военные на лодке. О деталях спецоперации не сообщается.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично. Речь идет о почти 30 населенных пунктах.

Инфографика: NV

Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжается четвертые сутки. На оккупированном левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.

Погибли как минимум пять человек. Также сообщается о погибших в оккупированных Олешках.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.

В Минэкономики оценили масштабы разрушения и заявили, что на строительство новой ГЭС может потребоваться около 1 млрд долларов и минимум пять лет.

Президент назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Украина и ООН согласовали план эвакуации населения из оккупированного Левобережья Херсонской области при условии обеспечения возможности безопасного проезда на оккупированные территории.