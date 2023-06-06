«Готовы принимать людей». Николаев станет транзитным пунктом для беженцев из Херсонской области, угрозы подтопления нет — мэрия 6 июня, 10:55 Николаев станет транзитным пунктом для беженцев из Херсонской области (Фото:Алексей Белобородов / Wikipedia)

Николаев станет транзитным пунктом для людей, которых вывозят из подтопленных территорий Херсонской области после подрыва россиянами Каховской ГЭС. Далее их автобусами и поездами будут везти в другие регионы страны.

Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич, сообщают НикВести.

Он отметил, что город готовится принимать людей и при необходимости предоставить им убежище. Однако пока известно, что люди не будут оставаться надолго в Николаеве.

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«Николаев готовится принимать беженцев как транзитная зона. Сейчас у нас подготовлены точки на автовокзале и железнодорожном вокзале. Сейчас мы видим, что количество людей не такое большое, пока не набирается и одного поезда, там до тысячи человек сейчас. Будем смотреть, как будет меняться ситуация. В любом случае уже в Николаев готовятся автобусы, или уже выехали, из Одессы, Кропивницкого, Хмельницкого, и кажется Черкасс. То есть это автобусы, которые будут забирать людей и вывозить вглубь Украины», — рассказал мэр города.

Также он отметил, что на данный момент нет точной информации, может ли подтопление дойти до территорий Николаева.

«В Ингульце, который является притоком Днепра, поднялась вода пока на пять сантиметров. Пока никакой информации ни от ГСЧС, ни от кого другого подобной информации мы не имеем», — добавил он.

При этом первый заместитель городского головы Виталий Луков отметил, что угрозы подтопления Николаева нет. Сейчас в городе под контроль взяли понтонные мосты, чтобы наладить их в случае незначительного поднятия уровня воды, сообщил он.

«Предварительные расчеты показывают, что волны как таковой мощной не будет. Поэтому для города прогнозы оптимистичные, все действия согласованы, паники нет. Вода наступает даже в Херсоне постепенно», — сказал он.

Каховская ГЭС — что известно о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается через пять часов, ближе к полудню. Власти Херсонской ОВА объявили о срочной эвакуации.

Пострадает также и левобережье региона, которое контролируется оккупантами

Президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для оккупированной Запорожской АЭС. Вода оттуда необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

Инфографика: NV