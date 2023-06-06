Киевская ГЭС прикрыта от ударов с воздуха и защищена от российских ДРГ — Наев

6 июня, 13:25
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Наев заявил, что Киевская ГЭС прикрыта от ударов с воздуха и защищена от российских ДРГ (Фото:uhe.gov.ua)

Наев заявил, что Киевская ГЭС прикрыта от ударов с воздуха и защищена от российских ДРГ (Фото:uhe.gov.ua)

Киевская ГЭС прикрыта от ударов с воздуха и от диверсионно-разведывательных сил противника, заявил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев на фоне подрыва россиянами Каховской ГЭС в среду, 6 июня.

«Что касается Киевской ГЭС, то она находится в зоне ответственности группировки сил и средств обороны Киева, которая подчинена мне. Нами приняты соответствующие меры по безопасности: как по прикрытию от ударов с воздуха, так и по невозможности действий диверсионно-разведывательных сил противника», — сказал он, передает Укринформ.

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По его словам, этот комплекс мер полностью внедрен и уже действует, а враг и до этого пытался каким-то образом повредить дамбы, но его действия были безуспешны.

«Мы, конечно, анализируем все угрозы, которые могут быть в будущем и заблаговременно принимаем адекватные меры, которые снижают и сводят к нулю возможные вражеские действия», — сказал Наев.

Инфографика: NV

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается через пять часов, ближе к полудню.

Власти Херсонской ОВА объявили о срочной эвакуации.

По данным Укргидроэнерго, Каховская ГЭС разрушена полностью, восстановить ее невозможно.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак ранее заявил, что разрушение плотины Каховской ГЭС может лишить Крым питьевой воды.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   ГЭС Сергей Наев Война России против Украины

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