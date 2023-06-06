Киевская ГЭС прикрыта от ударов с воздуха и защищена от российских ДРГ — Наев 6 июня, 13:25 Наев заявил, что Киевская ГЭС прикрыта от ударов с воздуха и защищена от российских ДРГ (Фото:uhe.gov.ua)

Киевская ГЭС прикрыта от ударов с воздуха и от диверсионно-разведывательных сил противника, заявил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев на фоне подрыва россиянами Каховской ГЭС в среду, 6 июня.

«Что касается Киевской ГЭС, то она находится в зоне ответственности группировки сил и средств обороны Киева, которая подчинена мне. Нами приняты соответствующие меры по безопасности: как по прикрытию от ударов с воздуха, так и по невозможности действий диверсионно-разведывательных сил противника», — сказал он, передает Укринформ.

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По его словам, этот комплекс мер полностью внедрен и уже действует, а враг и до этого пытался каким-то образом повредить дамбы, но его действия были безуспешны.

«Мы, конечно, анализируем все угрозы, которые могут быть в будущем и заблаговременно принимаем адекватные меры, которые снижают и сводят к нулю возможные вражеские действия», — сказал Наев.

Инфографика: NV

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается через пять часов, ближе к полудню.

Власти Херсонской ОВА объявили о срочной эвакуации.

По данным Укргидроэнерго, Каховская ГЭС разрушена полностью, восстановить ее невозможно.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак ранее заявил, что разрушение плотины Каховской ГЭС может лишить Крым питьевой воды.