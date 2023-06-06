Угроза на ЗАЭС и ликвидация последствий экоцида. Из-за подрыва Каховской ГЭС собиралась госкомиссия: какие решения приняли 6 июня, 13:00 Заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

На заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям обсуждался теракт на Каховской ГЭС. Там рассмотрели угрозу на ЗАЭС и ликвидацию последствий экоцида. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он сообщил, что сейчас жертв среди населения из-за высокой воды нет.

По словам Шмыгаля, на Запорожской АЭС ситуация контролируемая, но важно не допустить «развития худшего сценария».



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По результатам заседания, основными задачами являются эвакуация и размещение людей на безопасных территориях и обеспечение их водой. Первые поезда из Херсона отправляются в 13:00.

Еще одной задачей, озвученной Шмыгалем, является оценка экологических последствий.

Он заявил, что дал необходимые задачи и поручения по каждому из этих пунктов, решения должны быть наработаны быстро и безотлагательно.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, российские войска взорвали Каховскую ГЭС. Власти Херсонской ОГА объявили о срочной эвакуации. Городам и поселкам ниже по Днепру грозит затопление.

По заявлению Энергоатома, подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для оккупированной Запорожской АЭС. Однако по состоянию на 08:30 6 июня, ситуация контролируемая.

Там пояснили, что стремительное снижение уровня воды в Каховском водохранилище является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС, поскольку вода оттуда необходима для подпитки для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

В компании Укргидроэнерго заявили, что Каховская ГЭС полностью разрушена в результате подрыва российскими оккупантами и восстановлению она не подлежит. Однако, по словам пресс-секретаря Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, не вся дамба разрушена.

Инфографика: NV

Президент Украины Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые обеспечивались водой из взорванного россиянами Каховского водохранилища.

Сообщается, что в оккупированной Новой Каховке вода достигла первых этажей зданий.