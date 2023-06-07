Подрыв Каховской дамбы. Строительство новой ГЭС может стоить около 1 млрд долларов и занять не менее пяти лет — Минэкономики 7 июня, 13:45 Войска РФ взорвали Каховскую ГЭС (Фото:video obtained by Reuters/via Reuters)

Для строительства новой ГЭС после подрыва Каховской дамбы может понадобиться около 1 млрд долл. Только на восстановление дамбы уйдет не менее пяти лет, а гуманитарные и экологические последствия будут только нарастать.

Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.



«Цена строительства новой ГЭС может стоить около 1 млрд долл, поскольку речь идет не только об установке новых гидроагрегатов, а о восстановлении целостности огромной плотины. Только на восстановление дамбы уйдет не менее пяти лет и кумулятивный эффект гуманитарных и экологических последствий подрыва будет только нарастать», — сообщила она.



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В Минэкономики отметили, что уничтожение россиянами дамбы Каховской ГЭС можно назвать одной из крупнейших техногенных катастроф в Европе за последние десятилетия.

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«В результате очередного преступления РФ могут быть подтоплены 80 населенных пунктов, уничтожена часть флоры и фауны Херсонщины, несколько миллионов человек могут остаться без питьевой воды, под угрозой продовольственная безопасность и другие катастрофические последствия», — отметили в Минэкономики.

Свириденко подчеркнула, что по предварительным подсчетам Минприроды и Госэкоинспекции водным ресурсам нанесен ущерб на 2 млрд грн.

«И сумма будет только увеличиваться», — подчеркнула Свириденко.

Правительство выделило 120 млн грн Госагенству водных ресурсов для устойчивого обеспечения жителей Николаева питьевой водой и 845 млн грн для обеспечения питьевой водой жителей Херсонской, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областей.

Каховская ГЭС — последние новости о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.

Инфографика: NV

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

Государственное агентство восстановления построит водопроводы к пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС населенным пунктам, где возникли проблемы с водой.