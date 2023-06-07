«Режим жесткой экономии». После подрыва россиянами Каховской ГЭС жителей Днепропетровской области призвали экономить воду 7 июня, 13:16 Улица в Херсонской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

После подрыва россиянами Каховской ГЭС жителей Днепропетровской области призвали экономить воду.

Об этом заявил глава Никопольской РГА Евгений Евтушенко в среду, 7 июня в Telegram.

«Друзья, включаем режим жесткой экономии воды. Как питьевой так и технической», — написал он.

Видео дня

По его словам, ОВА работает с сетью супермаркетов по завозу дополнительных объемов питьевой воды в магазины сети на территории района.

«Кто имеет возможность — продолжайте делать запасы воды», — добавил он.

Инфографика: NV

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Власти Херсонской ОВА объявили о срочной эвакуации.

Подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для оккупированной Запорожской АЭС. Вода оттуда необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне. Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.