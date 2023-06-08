Молдова планирует отправить своих спасателей в помощь Украине
Флаг Молдовы (Фото:jorono / Pixabay)
Молдова планирует отправить своих спасателей в помощь Украине ликвидировать последствия подрыва Каховской ГЭС. Там уже формируют группу.
Об этом заявил премьер-министр Дорин Речан, сообщает NewsMaker.
По его словам, Молдова рассматривает такую возможность.
«Пожарные и спасатели готовят команду, которая отправится туда и поможет украинской стороне с оборудованием, и, возможно, примет участие в спасательных операциях», — пояснил он.
Подрыв Каховской ГЭС — что известно
В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.
Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.
Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.