Молдова планирует отправить своих спасателей в помощь Украине 8 июня, 18:15 Флаг Молдовы (Фото:jorono / Pixabay)

Молдова планирует отправить своих спасателей в помощь Украине ликвидировать последствия подрыва Каховской ГЭС. Там уже формируют группу.

Об этом заявил премьер-министр Дорин Речан, сообщает NewsMaker.

По его словам, Молдова рассматривает такую возможность.

«Пожарные и спасатели готовят команду, которая отправится туда и поможет украинской стороне с оборудованием, и, возможно, примет участие в спасательных операциях», — пояснил он.

Видео дня

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.

Инфографика: NV