В соцсетях пишут о страшной эпидемии холеры из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС. Минздрав объяснил, какая ситуация на самом деле 9 июня, 11:11 Местные жители эвакуировали личные вещи и домашних животных с затопленной территории за Новой Каховкой (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

В пятницу, 9 июня Министерство здравоохранения Украины на фоне распространения в соцсетях сообщений о страшной эпидемии холеры заявило, что в пострадавших от подрыва россиянами Каховской ГЭС районах осуществляется усиленный эпидемиологический надзор.



«Не распространяйте непроверенную информацию — так вы подыгрываете врагу. Следите за информацией исключительно из официальных источников», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

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В Минздраве добавили, что на затопленных в результате теракта россиян на Каховской ГЭС территориях могут возникнуть болезни, связанные с ограниченным доступом к чистой воде, в том числе и холера. Вызвать случаи холеры может смешивание канализационных вод с питьевой водой и подземными водами, следовательно — и загрязнение колодцев.

«Однако в пострадавших от подтопления и прилегающих к ним районах осуществляется усиленный эпидемиологический надзор. Также увеличен запас всех необходимых лекарств», — заявили в ведомстве.

Инфографика: t.me/mozofficial

В министерстве заявили, что холера распространяется через загрязненную воду и пищу. Она вызывает сильную диарею, которая может привести к резкому обезвоживанию организма. Если не начать лечение, сильное обезвоживание может привести к шоку, коме и смерти в течение нескольких часов.

«В случае появления признаков острой кишечной инфекции — не ждите развития заболевания — немедленно обратитесь к врачу», — призвали в Минздраве.

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Каховская ГЭС — что известно о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.



В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.



Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.



Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.



Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.



По данным ГСЧС по состоянию на 20:00, с подтопленных территорий в Херсонской области эвакуировали 2339 человек. Предварительно, подтоплены 32 населенных пункта и 3 625 домов на правом берегу Днепра.



Городской голова временно захваченных Олешек Евгений Рыщук сообщил о минимум восьми погибших в результате подтопления.