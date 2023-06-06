Подрывом Каховской ГЭС оккупанты затопили свои позиции, им грозит детонация минных полей — Минобороны

6 июня, 16:52
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Дамба Каховской ГЭС 6 июня 2023 года (Фото:Press service of the National Nuclear Energy Generating Company Energoatom/Handout via REUTERS)

Дамба Каховской ГЭС 6 июня 2023 года (Фото:Press service of the National Nuclear Energy Generating Company Energoatom/Handout via REUTERS)

Страна-террорист Россия подрывом дамбы Каховской ГЭС хотела остановить освобождение защитниками Украины захваченных территорий и отвлечь внимание от событий в Белгородской области, но добилась противоположного эффекта.

Такое мнение высказала заместительница министра обороны Анна Маляр в Telegram во вторник, 6 июня.

Она подчеркнула, что подрыв дамбы может вызвать серьезную экологическую и гуманитарную катастрофу.

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Инфографика: NV

«Целенаправленный подрыв дамбы был осуществлен российскими оккупантами, чтобы приостановить процесс деоккупации Силами обороны Украины и сместить вектор внимания общества с событий, происходящих в Белгородской области. Вместо этого российские оккупанты получили противоположный эффект», — отметила Маляр.

По ее словам, в критическом положении сейчас оказались жители временно захваченных населенных пунктов на территории Херсонской области и оккупированного Крыма, потому что, подорвав дамбу, россияне оставили их без пресной воды. Также оккупанты затопили свои же позиции, что «может привести к масштабному смыву российских минных полей и их детонации в хаотическом порядке».

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Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.

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Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.

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Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Минобороны Украины Министерство обороны Украины Военные преступления РФ Экологическая катастрофа Контрнаступление Война России против Украины Экоцид Анна Маляр Каховская ГЭС Подрыв Каховской ГЭС

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