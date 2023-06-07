Пустыни вместо полей. Минагрополитики описало катастрофические последствия из-за уничтожения Каховской ГЭС
Херсонская область после подрыва ГЭС (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)
В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС в Херсонской области возможно затопление около 10 тысяч га сельхозземель на правобережье и в несколько раз больше на левом берегу, который находится под оккупацией, поля могут превратиться в пустыню.
Такие предварительные оценки предоставило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Кроме того, техногенная катастрофа остановит водоснабжение 31 системы орошения полей Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей.
В 2021 году эти системы обеспечивали орошение на 584 тыс. га. с которых мы собирали около 4 млн тонн зерновых и масличных культур, на сумму около 1,5 млрд долларов.
В 2023 году на правом берегу Днепра работают только 13 оросительных систем.
По информации министерства, террористический акт на Каховской ГЭС фактически оставил без источника воды 94% оросительных систем в Херсонской, 74% - в Запорожской и 30% - в Днепропетровской областях.
Уничтожение Каховской ГЭС приведет к тому, что поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыню. Без Каховского водохранилища пострадают не только аграрии и водопользователи, но и источники питьевого водоснабжения населенных пунктов.
Негативные последствия уничтожения Каховской ГЭС также будут и для рыбного хозяйства. Уже фиксируется гибель рыб, как молодой так и взрослой. Только закончился период нереста и в результате падения уровня воды икра высохнет на обмелевших участках.
Кроме того, вынесенная с потоком воды фауна водохранилища в поймы, образовавшиеся ниже плотины Каховской ГЭС, также погибнет. Поскольку в дальнейшем при снижении «паводковой» волны, эти биоресурсы окажутся на суше.
Еще одной проблемой станет попадание и гибель пресноводной рыбы и других биоресурсов в соленые воды Черного моря. В свою очередь и черноморская фауна от массивного наплыва пресной воды также может погибнуть.
В результате уничтожения Каховской ГЭС убытки для рыбной отрасли от гибели только взрослых особей могут достичь 95 тысяч тонн или около 4 млрд грн. Всего, по предварительным расчетам, убытки от гибели всех биоресурсов составят до 10,5 млрд. грн
Негативные последствия опустошения водных биоресурсов будут прослеживаться в течение нескольких лет подряд, даже при заполнении ложа Каховского водохранилища в ближайшее время. Поскольку восстановление количественного и качественного состава популяций рыб, восстановление донных ценозов кормовой базы требует много времени.
Все данные приведены лишь по предварительным оценкам. Окончательные выводы можно будет сделать только когда уровень воды стабилизируется.
Подрыв Каховской ГЭС — что известно
В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Власти Херсонской ОВА объявили о срочной эвакуации.
Подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для оккупированной Запорожской АЭС. Вода оттуда необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.
В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.
Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне. Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.