Пустыни вместо полей. Минагрополитики описало катастрофические последствия из-за уничтожения Каховской ГЭС 7 июня, 12:14 Херсонская область после подрыва ГЭС (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС в Херсонской области возможно затопление около 10 тысяч га сельхозземель на правобережье и в несколько раз больше на левом берегу, который находится под оккупацией, поля могут превратиться в пустыню.

Такие предварительные оценки предоставило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Кроме того, техногенная катастрофа остановит водоснабжение 31 системы орошения полей Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей.



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В 2021 году эти системы обеспечивали орошение на 584 тыс. га. с которых мы собирали около 4 млн тонн зерновых и масличных культур, на сумму около 1,5 млрд долларов.

В 2023 году на правом берегу Днепра работают только 13 оросительных систем.

По информации министерства, террористический акт на Каховской ГЭС фактически оставил без источника воды 94% оросительных систем в Херсонской, 74% - в Запорожской и 30% - в Днепропетровской областях.

Уничтожение Каховской ГЭС приведет к тому, что поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыню. Без Каховского водохранилища пострадают не только аграрии и водопользователи, но и источники питьевого водоснабжения населенных пунктов.

Негативные последствия уничтожения Каховской ГЭС также будут и для рыбного хозяйства. Уже фиксируется гибель рыб, как молодой так и взрослой. Только закончился период нереста и в результате падения уровня воды икра высохнет на обмелевших участках.

Фото: minagro.gov.ua

Кроме того, вынесенная с потоком воды фауна водохранилища в поймы, образовавшиеся ниже плотины Каховской ГЭС, также погибнет. Поскольку в дальнейшем при снижении «паводковой» волны, эти биоресурсы окажутся на суше.

Еще одной проблемой станет попадание и гибель пресноводной рыбы и других биоресурсов в соленые воды Черного моря. В свою очередь и черноморская фауна от массивного наплыва пресной воды также может погибнуть.

В результате уничтожения Каховской ГЭС убытки для рыбной отрасли от гибели только взрослых особей могут достичь 95 тысяч тонн или около 4 млрд грн. Всего, по предварительным расчетам, убытки от гибели всех биоресурсов составят до 10,5 млрд. грн

Негативные последствия опустошения водных биоресурсов будут прослеживаться в течение нескольких лет подряд, даже при заполнении ложа Каховского водохранилища в ближайшее время. Поскольку восстановление количественного и качественного состава популяций рыб, восстановление донных ценозов кормовой базы требует много времени.

Инфографика: NV

Все данные приведены лишь по предварительным оценкам. Окончательные выводы можно будет сделать только когда уровень воды стабилизируется.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Власти Херсонской ОВА объявили о срочной эвакуации.

Подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для оккупированной Запорожской АЭС. Вода оттуда необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне. Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.