«Посыпалась как карточный домик». Житель Новой Каховки рассказал подробности о подрыве россиянами Каховской ГЭС

6 июня, 09:31
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Затопленная улица в Херсонской области (Фото:t.me/s/kherson_non_fake)

Затопленная улица в Херсонской области (Фото:t.me/s/kherson_non_fake)

Местный житель Новой Каховки, который выехал на подконтрольную Украине территорию, заявил, что был только один взрыв, а дальше Каховская ГЭС «посыпалась, как карточный домик», сообщает Украинская правда.

По его словам, затопления большие, в Корсунке вода уже в центре, а «прибрежные районы смывает».

Также в соцсетях опубликовали видео, на которых видно затопление, а бобер идет по подтопленной улице.

Видео дня

https://twitter.com/tweetsnv/status/1665953205786640386?s=46&t=e5k7aupYTxBMdhSBtAsnEg

Кроме того, в соцсетях сообщили, что во временно оккупированной Новой Каховке из-за подрыва ГЭС затопило местный зоопарк Казкова діброва. Животные погибли.

Инфографика: NV

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается через пять часов, ближе к полудню. Власти Херсонской ОВА объявили о срочной эвакуации.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Война России против Украины Каховская ГЭС

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