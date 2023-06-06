«Посыпалась как карточный домик». Житель Новой Каховки рассказал подробности о подрыве россиянами Каховской ГЭС 6 июня, 09:31 Затопленная улица в Херсонской области (Фото:t.me/s/kherson_non_fake)

Местный житель Новой Каховки, который выехал на подконтрольную Украине территорию, заявил, что был только один взрыв, а дальше Каховская ГЭС «посыпалась, как карточный домик», сообщает Украинская правда.

По его словам, затопления большие, в Корсунке вода уже в центре, а «прибрежные районы смывает».

Также в соцсетях опубликовали видео, на которых видно затопление, а бобер идет по подтопленной улице.

Видео дня

Кроме того, в соцсетях сообщили, что во временно оккупированной Новой Каховке из-за подрыва ГЭС затопило местный зоопарк Казкова діброва. Животные погибли.

Инфографика: NV

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается через пять часов, ближе к полудню. Власти Херсонской ОВА объявили о срочной эвакуации.